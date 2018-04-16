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В рамках благотворительной программы УБРиР в Екатеринбурге состоялся мастер-класс по живописи

В Екатеринбурге 12 апреля состоялся мастер-класс по живописи для воспитанников социально-реабилитационного центра Октябрьского района города Екатеринбурга в рамках федеральной благотворительной программы Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) «Дети верят в чудо». Об этом сообщает пресс-служба УБРиР.



Лучшие рисунки детей войдут в книгу «Азбука живописи в картинках для больших и маленьких. Екатеринбург», которая будет выпущена в мае этого года.



В мастер-классе по живописи приняли участие 15 ребят в возрасте от 7 до 17 лет. В качестве преподавателей выступили профессиональные художники студии изобразительного искусства «Полосатый кот». Они рассказали воспитанникам социального центра об особенностях стиля модерн и показали несколько работ, выполненных в данной манере. Ребята под руководством мастеров нарисовали красками самые известные места Екатеринбурга в стиле художника Альфонса Мухи.



Рисунки ребят из социально-реабилитационного центра будут опубликованы в группах УБРиР во «ВКонтакте» и в «Одноклассниках». Работа, которая наберет наибольшее количество лайков и репостов, попадет на страницы книги «Азбука живописи в картинках для больших и маленьких. Екатеринбург».



Создание книги приурочено к 295-летию Екатеринбурга. В нее войдут рисунки достопримечательностей города. Особенность книги в том, что она будет составлена только юными авторами.



«В банке на протяжении десяти лет действует благотворительная программа «Дети верят в чудо» для воспитанников детских домов и социально-реабилитационных центров. В своих проектах мы даем ребятам практические знания и умения, которые им потребуются в самостоятельной жизни, а также уделяем внимание самопознанию и развитию уверенности в себе. Сейчас помимо новых знаний по живописи мы даем возможность детям сделать еще один шаг к мечте — попасть на страницы книги о любимом городе. Уверена, это найдет отклик и в сердцах жителей Екатеринбурга», — рассказала директор по связям с общественностью УБРиР Елена Юрина.



«Изучение живописи имеет большое значение для всестороннего развития детей и подростков. Это отличный способ самовыражения, познания мира, развития воображения, а также дополнительный источник положительных эмоций. Мастер-класс, который организовал УБРиР, позволил раскрыть творческий потенциал ребят и дал возможность вживую пообщаться с настоящими профессиональными художниками. Безусловно, возможность быть опубликованными в книге — большой стимул для наших воспитанников», — отметила директор социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Октябрьского района Екатеринбурга Алевтина Третьякова.



Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) — один из крупнейших универсальных банков страны, основан в 1990 г. Входит в список 30-ти крупнейших банков России (по версии Центробанка РФ). Является лидером банковской отрасли Свердловской области, стабильно входит в ТОП-30 крупнейших банков России по активам. Банк включен в ТОП-100 самых надежных кредитных учреждений России по версии журнала «Форбс». Агентство Standard & Poor’s (S&P) повысило прогноз по рейтингу УБРиР до «стабильного». Долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги банка подтверждены на уровне «B-/B».



УБРиР имеет аккредитацию государственного Агентства по страхованию вкладов на выплаты вкладчикам банков, в отношение которых произошел страховой случай. В октябре 2015 года УБРиР был выбран АСВ в качестве инвестора для финансового оздоровления «ВУЗ-банка». Офисная сеть банка насчитывает 187 точек продаж в 42 регионах страны.



На 1 октября 2017 года активы финансовой Группы УБРиР по МСФО достигли 359 млрд рублей, пассивы — 341,8 млрд руб, размер капитала — 17,7 млрд руб. За девять месяцев 2017 года совокупная прибыль группы УБРиР составила 1 млрд 051 млн руб.



УБРиР активно работает в социальном направлении и поддерживает благотворительную программу «Дети верят в чудо», которая появилась в банке в 2008 году и вскоре получила бессрочный статус. Сейчас в проект входит 50 учреждений в 28 городах России.

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