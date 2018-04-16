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Приложение Opera VPN прекратит свою работу

Компания Opera Software объявила о прекращении работы приложения Opera VPN с 30 апреля 2018 года. Сообщение было опубликовано на официальном сайте компании.



«Мы прекращаем работу приложения Opera VPN для iOS и Android 30 апреля 2018 года. Но не беспокойтесь. Мы позаботимся о сохранении вашей конфиденциальности», — говорится в сообщении. Причины этого решения не указаны.



Своим пользователям разработчики Opera VPN предложили воспользоваться услугами сервиса SurfEasy и пообещали годовую подписку со скидкой 80 процентов. Обладатели аккаунтов Opera Gold смогут в течение первого года пользоваться сервисом бесплатно. Сейчас он доступен на Windows, macOS, iOS и Android.

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