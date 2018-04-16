Дайджест
В чатах администрации президента РФ будут использовать ICQ
16 апрель 2018 (14:09)
Мессенджер ICQ будут использовать в чатах администрации президента и конференц-коллах пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. Об этом сообщил на своем канале «Пул N3» журналист «Комсомольской правды»Дмитрий Смирнов.
По его словам, ICQ заменит чиновникам Telegram, заблокированный по решению суда Роскомнадзором. «Когда я его в последний раз открывал, [премьер-министр Дмитрий] Медведев еще даже президентом не был», — шутит корреспондент.
13 апреля сообщалось, что Песков установил ICQ и тестирует его, но решения о том, какой мессенджер будут использовать в Кремле, принято не было, передает «Интерфакс».
По его словам, ICQ заменит чиновникам Telegram, заблокированный по решению суда Роскомнадзором. «Когда я его в последний раз открывал, [премьер-министр Дмитрий] Медведев еще даже президентом не был», — шутит корреспондент.
13 апреля сообщалось, что Песков установил ICQ и тестирует его, но решения о том, какой мессенджер будут использовать в Кремле, принято не было, передает «Интерфакс».
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