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В чатах администрации президента РФ будут использовать ICQ

Мессенджер ICQ будут использовать в чатах администрации президента и конференц-коллах пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. Об этом сообщил на своем канале «Пул N3» журналист «Комсомольской правды»Дмитрий Смирнов.



По его словам, ICQ заменит чиновникам Telegram, заблокированный по решению суда Роскомнадзором. «Когда я его в последний раз открывал, [премьер-министр Дмитрий] Медведев еще даже президентом не был», — шутит корреспондент.



13 апреля сообщалось, что Песков установил ICQ и тестирует его, но решения о том, какой мессенджер будут использовать в Кремле, принято не было, передает «Интерфакс».

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