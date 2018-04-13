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Сотрудники Группы ЧТПЗ приняли участие в корпоративном фестивале КВН

Сотрудники Челябинского трубопрокатного и Первоуральского новотрубного заводов (предприятия входят в состав Группы ЧТПЗ) выступили на IX корпоративном фестивале КВН. Финальная игра состоялась 12 апреля в ДК ЧТПЗ. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



За главный приз фестиваля, переходящую Хрустальную каску, боролись четыре команды, прошедшие отборочные этапы. Честь Первоуральска защищала сборная ПНТЗ «Территория цеха» и команда образовательной программы «Будущее Белой металлургии» — «Взбитые в сливки». Совет молодежи ЧТПЗ представила команда «Молодежка», южно-уральских будущих белых металлургов — сборная «Опять 25». Изюминкой фестиваля стало выступление белгородской команды Высшей лиги КВН «ДАЛС».



Главную юмористическую схватку оценивало компетентное жюри: управляющие директора ПНТЗ и ЧТПЗ Алексей Дронов и Евгений Губанов, директор по управлению цепью поставок Группы ЧТПЗ Александра Фастовец, директор по персоналу ПНТЗ Александр Лужбин и председатель профкома ЧТПЗ Виктор Скрябин. Игра была объединена общей темой «Я б в наставники пошел. Пусть меня научат!» и состояла из трех конкурсов: приветствие, стэм и музыкальное домашнее задание. По общему мнению зрителей, качество юмора корпоративного фестиваля неизменно растет.



«Группа ЧТПЗ — социально-ответственная компания. Мы заботимся о всестороннем развитии сотрудников. Белые металлурги умеют не только слаженно работать, но и дружно и весело отдыхать. Отсюда и высокая вовлеченность: ведь если человеку дают возможность для самореализации, он будет работать с большей самоотдачей», — отмечает председатель совета директоров ЧТПЗ Александр Федоров.



По итогам финальной лиги IX фестиваля КВН Хрустальную каску и право защищать честь компании на международном фестивале «КиВиН» в Сочи завоевала команда «Опять 25». Сборная будущих белых металлургов дебютировала на корпоративном фестивале и сразу завоевала еще один главный приз — Анна Альшевская стала лучшим игроком сезона. Остальные сборные получили грамоты в трех юмористических номинациях. Группа ЧТПЗ проводит корпоративный фестиваль КВН с 2009 года.

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