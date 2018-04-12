Кризис

Fitch отозвало рейтинги En+ Group из-за санкций США

Fitch отозвало рейтинги компании En+ Group из-за санкций со стороны США. ОБ этом сообщает «Прайм» со ссылкой на сообщение международного рейтингового агентства.



«Fitch отозвало рейтинги для En+ из-за ограничений со стороны Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США», — говорится в релизе.



На момент отзыва долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) компании был на уровне «BB-», краткосрочный — на уровне «B». Рейтинги компании находились в списке на пересмотр с возможным дальнейшим понижением.

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