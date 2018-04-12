Нефтяники разогнали цены на бензин

Уральские автомобилисты отмечают ускорение роста цен на бензин. В марте-апреле стоимость топлива на некоторых автозаправках увеличилась на 20-50 коп. Эксперты связывают это с ростом акцизов и искусственным дефицитом бензина, который мог возникнуть из-за действий крупных нефтегазовых компаний.По данным компании «Петроплюс», с апреля 2017 года розничные цены на бензин Аи-98 в Свердловской области выросли на 16% (до 49,15 руб. за литр), на дизельное топливо — на 5,6% (до 41 руб.), Аи-92 — на 5,4% (до 37,10 руб.), Аи-95 — на 5,3% (до 39,80 руб.).Для сравнения, годовая инфляция на Среднем Урале в марте 2018 года составила 2%. Соответственно, моторное топливо в регионе дорожает значительно быстрее, чем другие товары или услуги.Причем темпы роста цен на бензин после президентских выборов заметно ускорились. Только за последние две недели розничная стоимость бензина Аи-92 в Свердловской области выросла на 10 коп., Аи-98 и дизельного топлива — на 15 коп.Одной из причин увеличения цен могут быть действия производителей. В апреле 2018 года ФАС выдала предупреждения трем нефтяным предприятиям из-за снижения объемов продажи бензина на внутреннем рынке при увеличении поставок на экспорт. По мнению антимонопольного ведомства, действия компаний «Сургутнефтегаз», ТАИФ и «Фортеинвест» создали дискриминационные условия, затрудняющие приобретение биржевого товара независимыми участниками рынка, и ограничили предложение свободных объемов товара на биржевых торгах, что могло привести к созданию дисбаланса спроса и предложения.Также ФАС выдала предупреждение «Роснефти», уличив ее в дискриминации независимых трейдеров нефтепродуктов. В антимонопольном ведомстве заявили, что нефтяная компания сократила объемы продаж бензина при одновременном приобретении на биржевых торгах «существенной части объемов на базисе поставки ОАО «Сургутнефтегаз».«По мнению ФАС, такие действия создали дискриминационные условия, затрудняющие приобретение биржевого товара независимыми участниками рынка, и ограничили предложение свободных объемов товара на биржевых торгах, что, в свою очередь, могло привести к созданию дисбаланса спроса и предложения», — говорится в сообщении антимонопольного ведомства.Действия ПАО «НК «Роснефть» привели к росту биржевого индекса на 2%, считают в ФАС. В своем предупреждении ведомство предписало компании устранить последствия данных действий к 17 апреля 2018 года.Еще одна причина роста цен — повышение акцизов. Их доля в структуре себестоимости бензина в России составляет 50-60%.В сентябре 2017 года правительство России одобрило дополнительный рост акцизов на 50 коп. с 1 января и с 1 июля 2018 года. Как сообщал глава Минфина РФ Антон Силуанов, поступления в федеральный бюджет от реализации данной меры составят 40 млрд руб. и позволят дополнительно профинансировать строительство новых автомобильных дорог, инфраструктуры, в первую очередь в Крыму, Калининграде, на Дальнем Востоке.За весь 2018 год акцизы на бензин вырастут на 17%, на дизельное топливо — на 11,4%. Очевидно, что это оказывает сильное давление на розничные цены.Президент Свердловского областного союза малого и среднего бизнеса Анатолий Филиппенков считает, что удорожание бензина негативно скажется на финансовом положении уральских предприятий.«Сейчас постепенно начинается сельскохозяйственный сезон. Фермеры будут массово закупать дизельное топливо. Все остальные предприятия малого и среднего бизнеса также сильно зависят от цен на бензин. Любое удорожание сказывается на себестоимости. Конечно, в такой богатой углеводородами стране бензин должен стоить дешевле. Государству надо стимулировать более глубокую переработку сырья внутри страны. Другая серьезная проблема — низкое качество бензина. В последнее время увеличилось число фальсификата», — считает Анатолий Филиппенков.По оценкам экспертов, рост цен на бензин в долгосрочной перспективе приведет к удорожанию всех остальных товаров. Транспортные затраты являются важной статьей расходов практически всех российских предприятий. Чтобы избежать снижения рентабельности, они будут вынуждены перекладывать дополнительные издержки на плечи потребителей.