Кризис

Олег Дерипаска отказался выдвигаться в совет директоров «Норникеля»

12 апрель 2018 (12:07)

Олег Дерипаска отказался от выдвижения в совет директоров «Норильского никеля», сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя компании.

«Олег Дерипаска отказался от выдвижения в совет директоров «Норникеля», от него поступил официальный отказ от номинации», — сказал он.

Напомним, что бизнесмен попал под санкции США, введенные 6 апреля 2018 года. Значительнее всего оказались потери холдингов En+ Group, US Rusal, где Олег Дерипаска является главным бенефициаром. Помимо них, под санкции попали еще шесть связанных с миллиардером компаний.

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