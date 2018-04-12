Дайджест

Центр детского творчества Первоуральска выразил благодарность Александру Ханину

Администрация Первоуральского автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» выразила благодарность начальнику управления по взаимодействию с органами власти и общественными организациями ПНТЗ Александру Ханину за оказание спонсорской поддержки в организации выезда кружка «Роботехника» на первенство мира в Израиль.



«Ваш вклад помог реализовать возможность принять участие в мероприятии мирового уровня, что позволит в дальнейшем внедрить полученный бесценный опыт в образовательную деятельность по созданию робоавтомобилей и привлечь внимание молодежи к безопасности дорожного движения в городе Первоуральске», — говорится в благодарственном письме.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: