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Горняки шахты «Распадская» ЕВРАЗа в I квартале добыли 2 млн тонн угля

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2018. В I квартале 2018 года горняки шахты «Распадская» (находится под управлением структурного подразделения ЕВРАЗа) добыли 2 млн т угля, что на 372 тыс. т больше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает региональный департамент корпоративных отношений «Сибирь» холдинга ЕВРАЗ.



В добычу 2 млн т угля внесли свой вклад все семнадцать бригад «Распадской» — три добычные и четырнадцать проходческих. Больше всех выдала на-гора бригада Станислава Ковтунца участка № 10 — почти 695 тыс. т На 10 тыс. т меньше добыла бригада Алексея Иванова участка № 17.



«В год своего 45-летия уже в феврале шахта первая в Кузбассе добыла 1 млн, а в марте уже 2 млн т угля. Но главное — это фокус коллектива предприятия на безопасности. Работа шахты в этой области видна, но многое еще предстоит сделать», — отметил генеральный директор Распадской угольной компании Сергей Степанов.



Бригада Алексея Иванова добыла уже почти 685 тыс. т угля из лавы 5а-7-32 (2) с запасами около 3 млн т угля. В свою очередь, бригада Рустама Муминова выдала на-гора последние 487 тыс. т угля из лавы 4-10-29, и «Распадская» приступила к перемонтажу механизированного комплекса. По его окончанию будет запущена новая лава 4-10-31 с запасами около 3 млн т угля.



Шахта «Распадская» добывает уголь ценной марки ГЖ, который характеризуется высоким показателем спекаемости, обладает низкой зольностью и востребован на отечественных и зарубежных рынках. После обогащения на фабрике «Распадская» концентрат поставляется на металлургические и коксохимические предприятия России, Украины и Юго-Восточной Азии.

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