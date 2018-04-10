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В России назвали регионы с самой высокой смертностью

По информации Министерства здравоохранения, самая высокая смертность в России в 2017 году наблюдалась в Псковской, Новгородской и Тверской областях. Ведомственное исследование опубликовали «Известия».



По данным ведомства, пятерку субъектов с самым низким уровнем смертности возглавили Ингушетия (3.2 смерти на 1 тыс. населения), Чеченская Республика (4.6), Ямало-Ненецкий автономный округ (4.9), Дагестан (5.1) и Ханты-Мансийский АО (6.2). В Псковской области, регионе-лидере по уровню смертности, зафиксировано 17,4 случаев смерти на 1 тыс. населения.



Отмечается, что уровень смертности снизился в 79 субъектах России. В среднем по стране смертность упала на 3,9% за год. В ведомстве подобную динамику объяснили улучшением качества жизни и ранней диагностикой заболеваний.

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