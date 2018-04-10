Валютная паника

В «черный понедельник», 9 апреля 2018 года, на российском валютном рынке началось обвальное ослабление рубля. Курс доллара США на бирже к концу дня составил 60,66 руб., что на 2,49 руб. выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 74,70 руб., поднявшись на 3,32 рубля. Сегодня снижение возобновилось. Курс американской валюты временно превышал 63 руб., европейской — 78 руб. Между тем опрошенные УрБК эксперты считают снижение курса рубля избыточным и прогнозируют коррекцию.Отметим, что непрерывное ослабление российской валюты продолжается несколько месяцев подряд. Еще 28 февраля официальный курс доллара США составлял 55,67 руб., евро — 68,66 руб. Сейчас из-за новых санкций США и обострения внешнеполитического конфликта вокруг России девальвация рубля заметно ускорилась.Директор консалтинговой компании «Калугин Профит Групп» Виталий Калугин считает, что курс российской валюты неоправданно занижен.«В понедельник на рынке были панические настроения, которые были связаны с тем, что нерезиденты продавали наши акции, соответственно, они предъявляли повышенный спрос на валюту. Между тем фундаментально курс рубля зависит от таких факторов, как стоимость нефти и торговый баланс. Поэтому я уверен в том, что переоценка рубля процентов на 10% рано или поздно состоится. Курс долл. США должен составлять 54,5-55 руб. Курс евро — 67,5-68 руб.», — полагает Виталий Калугин.Старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич также прогнозирует укрепление рубля в среднесрочной перспективе.«После столь значительного роста доллара США и евро по отношению к российской валюте я бы не исключал коррекции. Основным индикатором для рубля останется ситуация на рынке энергоносителей, где продолжает сохраняться стабильная обстановка, и Brent торгуется выше 68 долларов США. В этой связи стоит отметить, что рублевая стоимость барреля Brent сейчас составляет 4 100, что является очень высоким уровнем и говорит о том, что у национальной валюты есть потенциал к укреплению. Кроме того, на этой неделе экспортеры начнут активно готовиться к налоговым выплатам, что увеличит объем предложения валюты на рынке и, соответственно, будет способствовать восстановлению позиций рубля», — считает Богдан Зварич.Независимый финансовый аналитик Григорий Вахитов не исключает, что на фоне панических распродаж рубля курс доллара США в ближайшее время может вырасти. Однако в среднесрочной перспективе российская валюта с высокой долей вероятности должна укрепиться.«В понедельник на рынке была сильная эмоциональная реакция. Иностранные инвесторы негативно отреагировали на введенные США санкции против российского бизнеса. Кроме того, сказалась ситуация вокруг предполагаемого применения химического оружия в Сирии. Западные страны возлагают ответственность за это событие на Россию. На мой взгляд, даже в текущей ситуации курс доллара США вряд ли надолго задержится выше отметки 62,5 руб. Это связано с тем, что поток американской валюты в нашу страну меньше не становится. Поэтому я бы не стал советовать населению бежать в обменник и покупать валюту. Особенно на последние деньги. Потенциал роста доллара США и евро во многом исчерпан», — сказал Григорий Вахитов.Вместе с тем аналитик все равно советует хранить часть своих сбережений в иностранной валюте.«В долгосрочной перспективе как минимум половину накоплений следует хранить в долларах США. Скажем, в перспективе пяти лет курс все равно будет выше, чем сейчас», — полагает Г. Вахитов.Эксперты не прогнозируют повторение ситуации конца 2014 года, когда курс доллара США временно превышал 80 руб., евро — 100 руб. Это связано с относительно высокими ценами на нефть, которые традиционно являются ключевым параметром, определяющим динамику курса рубля. Поэтому после окончания паники на финансовом рынке ситуация должна стабилизироваться.