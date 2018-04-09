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В Японии произошло мощное землетрясение

В японской провинции Симанэ на острове Хонсю произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщается на сайте Геологической службы США (USGS).



Эпицентр подземных толчков находился в 35 км к юго-западу от города Идзумо, их очаг залегал на глубине 7,9 километров.



Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.



Ранее сообщалось, что в прибрежных водах Гватемалы было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,2.

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