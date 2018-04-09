Дайджест

В Японии произошло мощное землетрясение

9 апрель 2018 (17:30)

В японской провинции Симанэ на острове Хонсю произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщается на сайте Геологической службы США (USGS).

Эпицентр подземных толчков находился в 35 км к юго-западу от города Идзумо, их очаг залегал на глубине 7,9 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее сообщалось, что в прибрежных водах Гватемалы было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,2.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: