Дайджест
В Японии произошло мощное землетрясение
9 апрель 2018 (17:30)
В японской провинции Симанэ на острове Хонсю произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщается на сайте Геологической службы США (USGS).
Эпицентр подземных толчков находился в 35 км к юго-западу от города Идзумо, их очаг залегал на глубине 7,9 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.
Ранее сообщалось, что в прибрежных водах Гватемалы было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,2.
Эпицентр подземных толчков находился в 35 км к юго-западу от города Идзумо, их очаг залегал на глубине 7,9 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.
Ранее сообщалось, что в прибрежных водах Гватемалы было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,2.
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