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Илья Ковальчук планирует уехать в НХЛ

Нападающий санкт-петербургского СКА и сборной России по хоккею Илья Ковальчук рассказал о планах на будущее. Его слова приводит РИА Новости.



«Я сказал ребятам спасибо, и руководству, и болельщикам тоже. Не знаю, как сложится судьба. Но в ближайшие два-три года попытаю свои силы в Америке», — заявил хоккеист.



Ковальчук поблагодарил команду за время, проведенное в ней. «Я старался, сделал то, что сделал. Вернулся, провел отличные пять лет в России, я очень доволен. Очень по-доброму в Питере. Это особенный город, он навсегда в моем сердце», — добавил он.



Ранее, 8 апреля московский ЦСКА обыграл СКА и вышел в финал Кубка Гагарина. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

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