Дайджест
Илья Ковальчук планирует уехать в НХЛ
9 апрель 2018 (13:25)
Нападающий санкт-петербургского СКА и сборной России по хоккею Илья Ковальчук рассказал о планах на будущее. Его слова приводит РИА Новости.
«Я сказал ребятам спасибо, и руководству, и болельщикам тоже. Не знаю, как сложится судьба. Но в ближайшие два-три года попытаю свои силы в Америке», — заявил хоккеист.
Ковальчук поблагодарил команду за время, проведенное в ней. «Я старался, сделал то, что сделал. Вернулся, провел отличные пять лет в России, я очень доволен. Очень по-доброму в Питере. Это особенный город, он навсегда в моем сердце», — добавил он.
Ранее, 8 апреля московский ЦСКА обыграл СКА и вышел в финал Кубка Гагарина. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.
«Я сказал ребятам спасибо, и руководству, и болельщикам тоже. Не знаю, как сложится судьба. Но в ближайшие два-три года попытаю свои силы в Америке», — заявил хоккеист.
Ковальчук поблагодарил команду за время, проведенное в ней. «Я старался, сделал то, что сделал. Вернулся, провел отличные пять лет в России, я очень доволен. Очень по-доброму в Питере. Это особенный город, он навсегда в моем сердце», — добавил он.
Ранее, 8 апреля московский ЦСКА обыграл СКА и вышел в финал Кубка Гагарина. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.
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