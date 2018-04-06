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На Параде Победы покажут новую технику

Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков заявил, что в 2018 году на Параде Победы будут представлены несколько новинок. Об этом пишет «Красная звезда».



По словам Салюкова, на Параде Победы россияне увидят боевые машины поддержки танков БМПТ «Терминатор», ЗРК «Тор-М2», защищенные автомобили «Тайфун-К» с колесной формулой 4х4.



Также в Параде 9 мая примут участие специальная бронированная машина ВПК-233136 «Тигр», бронированный автомобиль «Урал-432009» и бронированный корпусный автомобиль «Патруль».



При этом всего на Параде на Красной площади представят более 120 единиц современного вооружения и военной техники.

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