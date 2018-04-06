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В США арестовали бойца Конора Макгрегора

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор задержан полицией Нью-Йорка после нападения на автобус с бойцами организации. Об этом сообщает «Советский спорт».



Отмечается, что в ближайшее время спортсмену будут предъявлены обвинения.



5 апреля бывший чемпион Макгрегор устроил беспорядки на арене «Барклайз-центр» в Нью-Йорке, где проходило собрание бойцов UFC, и атаковал один из автобусов, в котором находились несколько спортсменов. Также в нападении принимал участие россиянин Артем Лобов.

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