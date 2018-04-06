Дайджест

В США арестовали бойца Конора Макгрегора

6 апрель 2018 (17:18)

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор задержан полицией Нью-Йорка после нападения на автобус с бойцами организации. Об этом сообщает «Советский спорт».

Отмечается, что в ближайшее время спортсмену будут предъявлены обвинения.

5 апреля бывший чемпион Макгрегор устроил беспорядки на арене «Барклайз-центр» в Нью-Йорке, где проходило собрание бойцов UFC, и атаковал один из автобусов, в котором находились несколько спортсменов. Также в нападении принимал участие россиянин Артем Лобов.

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