Дайджест
В США арестовали бойца Конора Макгрегора
6 апрель 2018 (17:18)
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор задержан полицией Нью-Йорка после нападения на автобус с бойцами организации. Об этом сообщает «Советский спорт».
Отмечается, что в ближайшее время спортсмену будут предъявлены обвинения.
5 апреля бывший чемпион Макгрегор устроил беспорядки на арене «Барклайз-центр» в Нью-Йорке, где проходило собрание бойцов UFC, и атаковал один из автобусов, в котором находились несколько спортсменов. Также в нападении принимал участие россиянин Артем Лобов.
Отмечается, что в ближайшее время спортсмену будут предъявлены обвинения.
5 апреля бывший чемпион Макгрегор устроил беспорядки на арене «Барклайз-центр» в Нью-Йорке, где проходило собрание бойцов UFC, и атаковал один из автобусов, в котором находились несколько спортсменов. Также в нападении принимал участие россиянин Артем Лобов.
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