Свердловские «недовозчики»

Перевозчики Свердловской области в период проведения матчей Чемпионата мира по футболу в 2018 году столкнутся с проблемами при транспортировке туристов в Екатеринбург. С 1 по 30 июня получить право на въезд в город смогут только категорированные в Москве и оснащенные навигационной аппаратурой «ЭРА-ГЛОНАСС» пассажирские автобусы. По прогнозам экспертов, около половины частных транспортных компаний региона не смогут в срок выполнить эти требования. В результате финансовые потери понесут как сами перевозчики, так и турфирмы, а граждане, в том числе гости чемпионата, испытают значительные неудобства, связанные с необходимостью пересадок.Напомним, постановление правительства РФ от 25 ноября 2017 года обязывает перевозчиков, занимающихся транспортировкой пассажиров в города ЧМ-2018, оборудовать все автобусы аппаратурой спутниковой навигации, идентифицировать ее в системе «ЭРА-ГЛОНАСС». Кроме того, должна быть обеспечена передача информации о скорости движения и маршруте транспортного средства в «Транспортную дирекцию Чемпионата мира по футболу 2018 года в РФ».По словам старшего государственного инспектора отделения технадзора ГИБДД Екатеринбурга Рината Вахитова, для выполнения этих требований перевозчики должны не просто установить нужную аппаратуру стоимостью около 40 тыс. руб. на каждый автобус, но предварительно пройти процедуру категорирования в Москве.«Ситуация на сегодняшний день сложная. Перевозчики не готовы встречать гостей ЧМ-2018. Автобусы есть, но категорирование, необходимое для работы системы «ЭРА-ГЛОНАСС», проводится только в Москве, и пройти эту процедуру в течение оставшегося времени практически невозможно. Периметр Екатеринбурга будет проходить по ЕКАД, и те автобусы, которые не будут оснащены нужной аппаратурой, мы не будем впускать в город», — рассказал в ходе выступления на выставке «Лето-2018» Ринат Вахитов.Представители турбизнеса отмечают, что сложившаяся ситуация может нанести значительный урон не только компаниям, перевозящим болельщиков ЧМ-2018. Она практически парализует работу по доставке детских групп из летних загородных лагерей в уральскую столицу, а также из других муниципалитетов региона на железнодорожный вокзал Екатеринбурга для дальнейшей отправки к местам отдыха.«Возникает вопрос, что делать с детскими автобусами в период летних каникул. Вряд ли перевозчики из небольших городов Свердловской области смогут выполнить требования, указанные в документе правительства. Непонятно, как им, например, привезти детей на вокзал к поезду», — отмечает руководитель одной из екатеринбургских турфирм.Участники рынка также обеспокоены тем, как перевозить экскурсионные группы из Екатеринбурга по популярным маршрутам в сезон максимального спроса на подобный турпродукт.«У нас «высокий» сезон, как мы будем возить экскурсии, допустим, на границу Европы и Азии, на Ганину Яму? За месяц до введения ограничений выясняется, что перевозчики не готовы, хотя постановление вышло еще в ноябре. Получается, что мы из-за них не сможем работать и потеряем доход», — сказал представитель Ассоциации гидов-переводчиков Екатеринбурга.По словам Рината Вахитова, не более половины транспортных компаний региона смогут обеспечить свои автобусы всей необходимой аппаратурой к 1 июня. Остальным придется либо получать особые разрешения в «Транспортной дирекции ЧМ-2018», либо высаживать пассажиров перед ЕКАД. Дальше группы смогут двигаться на других автобусах, курсирующих внутри периметра.«Для пересадок будут оборудованы специальные площадки, внутри периметра планируется запустить «шаттлы». Но как именно будет все происходить, пока точно неизвестно: эти вопросы сейчас обсуждаются», — пояснил представитель ГИБДД.Таким образом, ограничения, вводимые в Екатеринбурге в связи с матчами Чемпионата мира по футболу, могут принести значительные убытки свердловскому турбизнесу, парализовав экскурсионную работу в июне. Транспортным компаниям, в свою очередь, придется либо тратить значительные средства на навигационную аппаратуру и в срочном порядке добиваться разрешения на ее установку в Москве, либо не брать заказы, связанные с въездом в город.В итоге, по мнению представителей туротрасли, пострадают в первую очередь туристы, в том числе дети, чьи планы на выходные и отпуска окажутся под угрозой срыва.