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Дудь не стал раскрывать сумму дохода от своего канала на YouTube

Журналист Юрий Дудь не стал раскрывать точной суммы дохода от своего канала на YouTube. Но заметил, что доход не превышает пяти миллионов рублей в месяц, пишут «Известия».



Ранее Российское исследовательское агентство (РИАБ) блогеров заявило о том, что размещение одного рекламного поста в «вДуде» стоит 1,2 млн. Дудь опроверг информацию о стоимости размещения рекламы.



Всего за второе полугодие 2017 года, по подсчетам экспертов, Дудь заработал 17,6 млн руб. Таким образом он оказался на четвертой строчке рейтинга самых высоко зарабатывающих российских блогеров. Второе место во второй половине года занял автор проекта «Дневник Хача» Амиран Сардаров, заработав 27,3 млн руб.

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