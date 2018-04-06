Дайджест
Дудь не стал раскрывать сумму дохода от своего канала на YouTube
6 апрель 2018 (13:28)
Журналист Юрий Дудь не стал раскрывать точной суммы дохода от своего канала на YouTube. Но заметил, что доход не превышает пяти миллионов рублей в месяц, пишут «Известия».
Ранее Российское исследовательское агентство (РИАБ) блогеров заявило о том, что размещение одного рекламного поста в «вДуде» стоит 1,2 млн. Дудь опроверг информацию о стоимости размещения рекламы.
Всего за второе полугодие 2017 года, по подсчетам экспертов, Дудь заработал 17,6 млн руб. Таким образом он оказался на четвертой строчке рейтинга самых высоко зарабатывающих российских блогеров. Второе место во второй половине года занял автор проекта «Дневник Хача» Амиран Сардаров, заработав 27,3 млн руб.
Ранее Российское исследовательское агентство (РИАБ) блогеров заявило о том, что размещение одного рекламного поста в «вДуде» стоит 1,2 млн. Дудь опроверг информацию о стоимости размещения рекламы.
Всего за второе полугодие 2017 года, по подсчетам экспертов, Дудь заработал 17,6 млн руб. Таким образом он оказался на четвертой строчке рейтинга самых высоко зарабатывающих российских блогеров. Второе место во второй половине года занял автор проекта «Дневник Хача» Амиран Сардаров, заработав 27,3 млн руб.
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