Кризис
В 2017 году на территорию России ввезли более 150 тыс. тонн «сыроподобной» продукции
5 апрель 2018 (18:01)
На территорию России в 2017 году ввезено более 150 тыс. тонн «сыроподобной» продукции, которая произведена из растительных жиров и молочной сыворотки. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, передает РИА «Новости».
По словам А. Ткачева, эта сомнительная продукция нередко перефасовывается и реализуется в торговых сетях под видом настоящих сыров.
«Если ситуацию не изменить, то наши сограждане будут вынуждены покупать молочную продукцию сомнительного качества, а российские сельхозпроизводители из-за снижения спроса на молоко — двигаться к банкротству», — отметил он.
Также А. Ткачев сообщил, что за последние три года вложения в молочную отрасль составили 87 млрд руб., при этом потери российских производителей молока в этом году могут превысить 84 млрд руб.
По словам А. Ткачева, эта сомнительная продукция нередко перефасовывается и реализуется в торговых сетях под видом настоящих сыров.
«Если ситуацию не изменить, то наши сограждане будут вынуждены покупать молочную продукцию сомнительного качества, а российские сельхозпроизводители из-за снижения спроса на молоко — двигаться к банкротству», — отметил он.
Также А. Ткачев сообщил, что за последние три года вложения в молочную отрасль составили 87 млрд руб., при этом потери российских производителей молока в этом году могут превысить 84 млрд руб.
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