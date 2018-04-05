Круговорот асфальта в Екатеринбурге

В Екатеринбург с установлением плюсовых температур вернулась традиционная проблема — вместе со снегом с дорог сходит асфальт. В администрации города обещают начать заделывать ямы и колеи со второй половины апреля. С мая планируется приступить к первым крупным дорожным работам. Однако, как полагают специалисты, последствия от прихода весны можно было бы минимизировать при налаживании системной работы по ремонту улично-дорожной сети (УДС).С начала апреля количество опасных участков в Екатеринбурге растет день ото дня. Автомобилисты через соцсети сообщают о появлении ям на улице Московской в районе пересечения с Волгоградской, и повсеместно на улице Блюхера. Также асфальт, по словам горожан, «исчез» на улицах Ломоносова и Учителей.«Отремонтированная в прошлом году ул. Бакинских Комиссаров местами тоже проваливается, местами снят асфальт», — пишет преподаватель Уральского федерального университета Ольга Автохутдинова.Ухудшение качества дорожного полотна с наступлением весны, в свою очередь, приводит к серьезным пробкам в городе и созданию аварийных ситуаций. Как ранее заявляла глава комитета благоустройства горадминистрации Тамара Благодаткова, ремонтные работы в Екатеринбурге начнутся примерно во второй половине апреля. На текущий сезон асфальт планируется заменить на 31 дорожном объекте (стоимость работ составит около 1,2 млрд руб.).Однако ямочный и основной ремонт УДС также не гарантирует того, что ситуация со сходом асфальта по весне не будет повторяться. Об эффективности дорожных работ говорит пример с проспектом Ленина, который будут приводить в порядок в мае 2018 года. Администрация Екатеринбурга запланировала здесь ремонт на участке от улицы 8 Марта до Карла Либкнехта. По словам члена Общественной палаты (ОП) города и бывшего квартального Алексея Беззуба, асфальт на проспекте Ленина меняли 5,5 лет назад. Через два года на дороге появились колеи, и подрядчик устранял их за свой счет по гарантийному сроку.«Ремонтировать нужно только перекресток Ленина — 8 Марта и подъездные участки, где есть колея. В целом небольшой участок. Но сейчас стоимость ремонта Ленина составляет порядка 46 млн руб. Это выброшенные деньги, поскольку вместо старого ровного асфальта будут укладывать новый ровный асфальт. За эти деньги можно было отремонтировать улицы Турбинную, Шефскую и многие другие», — полагает член городской ОП.По его словам, проблема в самой системе проведения работ. Точнее, в ее отсутствии. В городской администрации, как полагают наблюдатели, смотрят больше не на изношенность дорог, а на их географическое положение. У А. Беззуба, в частности, нет сомнений, что перед ЧМ-2018 все дороги, через которые пойдет гостевой трафик, будут приведены в порядок.«У нас вместе с тем есть Шефская — дорога первой категории, трафик которой сопоставим с Ленина. Про Объездную дорогу, по-видимому, тоже забыли. Если люди с вокзала пройдут 1 км по Челюскинцев, они увидят настоящий Екатеринбург, поскольку и там повышенный износ», — отмечает общественник.По его оценке, износ УДС в городе составляет порядка 70%. Большая часть дорожного полотна, которое находится в неудовлетворительном состоянии, находится за пределами центральной части города.Впрочем, гости города в период ЧМ-2018 «настоящего Екатеринбурга» могут и не увидеть. Соответствующее обещание в декабре 2018 года дала председатель комитета по организации значимых общероссийских и международных мероприятий городской администрации Анна Байчибаева. По ее словам, туристический маршрут для приезжих будет создан таким образом, чтобы они не попадали на неприглядные и неблагоустроенные участки в городе.С таким подходом при ремонте городских дорог, как считают специалисты, состояние дорог будет ухудшаться из года в год. Изменение размера финансовых вливаний или даже проведение крупных событий также не меняют ситуацию.