Новости дня

Доля Белоруссии в общем объеме поставок в Россию молочной продукции достигла 86%

УрБК, Москва, 05.04.2018. Поставки белорусского экспорта молочной продукции в Россию с 2014 года выросли на 24% и сегодня составляют 86% от общего объема ввозимых молокопродуктов. Об этом сообщает Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ.



«Отмечена тенденция роста объемов поставок белорусского экспорта молочной продукции начиная с 2014 года. Так, по данным таможенной статистики ФТС, в 2014 году доля молочной продукции, поступившей из Республики Беларусь, составила 764 635 т, а в 2017 году этот показатель достиг отметки в 950 548 т. Таким образом, увеличение поставок за три года составило 24%. При этом на долю белорусской продукции, поставленной в 2017 году, приходится 86% от общего объема поставленной в Россию молочной продукции», — поясняют в пресс-службе.



Вторым крупным поставщиком молочной продукции в РФ, по данным ведомства, является Казахстан, при этом доля экспорта молочной продукции из этого государства составила всего 3% от общего объема поставок.



На долю иных стран-поставщиков молочной продукции в Россию выпадает только 11% от всего объема поставок. В ведомстве отмечают, что доля Новой Зеландии составляет лишь 2%.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: