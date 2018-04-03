Кризис

В Свердловской области предложили ограничить ввоз молока из других регионов

Свердловская область может ограничить поставки молока из соседних регионов. Такое предложение прозвучало в ходе заседания рабочей группы по решению кризисной ситуации на рынке молочной продукции, образованной по инициативе комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды законодательного собрания региона.



Напомним, в марте производители молока Свердловской области сообщили о массовом разрыве соглашений на поставку продукта со стороны молокозаводов. Причиной этого стало падение цен на сырье, в результате которого переработчики предпочли закупать молоко в соседних регионах.



Помимо ограничения поставок из других регионов, участники совещания предложили удвоить размер субсидии производителям молока (сейчас субсидия в сумме из федерального и областного бюджета составляет 3 руб. 69 коп. за 1 кг), ужесточить контроль за оборотом фальсифицированной и некачественной молочной продукции и провести социальную рекламную кампанию «Покупай наше», направленную на популяризацию молочных продуктов, произведенных в Свердловской области.



Как сообщает пресс-служба регионального Законодательного собрания, в совещании участвовали региональные депутаты, министр агропромышленного комплекса и продовольствия Михаил Дегтярев, представители министерства финансов региона, руководители сельхозпредприятий и перерабатывающих производств и представители общественных организаций и отраслевых союзов. Планируется, что озвученные предложения дальше направят в комитет по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды для подготовки необходимых законодательных инициатив.

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