Екатеринбург: гости против горожан

Летом 2018 года Екатеринбург готовится принять гостей целого ряда крупных мероприятий: это Чемпионат мира по футболу, промышленная выставка «Иннопром», а также «Царские дни», приуроченные к 100-летию гибели семьи Романовых. Поскольку по времени эти события не совпадают, отельеры заявляют о готовности принять и расселить всех визитеров, в том числе в соседних населенных пунктах и пригородных гостиницах. В то же время эксперты туротрасли опасаются, что нехватка отелей и несогласованность действий разных заинтересованных сторон приведут к пересечениям потоков гостей и спровоцируют напряженную ситуацию в городе.Напомним, в Екатеринбурге с 15 июня по 27 июня пройдут четыре матча ЧМ-2018. Город ожидает болельщиков из Азии, Европы, Африки, Северной и Южной Америки и, конечно, из России. По предварительным данным, озвученным Центром развития туризма Свердловской области, всего в уральскую столицу в течение двух недель могут прибыть порядка 500 тыс. человек.Девятая международная промышленная выставка «Иннопром» и V Российско-Китайское ЭКСПО состоятся 9-12 июля. В прошлом году посетителями и участниками форума стали более 50 тыс. человек из 95 стран мира, и предстоящие события обещают стать не менее масштабными.Между тем уже через день после завершения «Иннопрома», 14 июля, в Свердловской области начинаются основные мероприятия «Царских дней», большая часть которых сосредоточена в Екатеринбурге. Ожидается, что в 2018 году для участия в них приедут от 70 до 100 тыс. гостей и паломников.С одной стороны, такая интенсивность крупных международных мероприятий позволит компаниям сферы гостеприимства зарабатывать на турпотоке в течение достаточно длительного периода. Сами отельеры утверждают, что готовы принимать всех желающих будущим летом. Для этого будут задействовать гостиницы в пригородной зоне, соседних муниципалитетах и в Челябинске, а также «серый» сегмент посуточных квартир.«Мы не ожидаем серьезных проблем с размещением, кроме тех заявок, которые будут поступать в последний день. После ЧМ-2018 у нас будут почти две недели, чтобы привести гостиницы в порядок к «Иннопрому», далее гости выставки успеют выехать перед «Царскими днями». Да, заселиться в конкретный отель накануне мероприятия будет сложно, но альтернатива всегда есть: это и квартиры посуточно, и отели за городом и в близлежащих населенных пунктах», — рассказал исполнительный директор НП «Клуб отельеров» Виктор Салин.В то же время, ежегодные проблемы с расселением и транспортировкой гостей «Иннопрома» позволяют предположить, что на этот раз ситуация в городе окажется еще более напряженной, в том числе для самих жителей уральской столицы.«Безусловно, есть опасения, касающиеся ситуации в городе в период этих мероприятий. Задействование 50- и 100-километровой зоны для расселения гостей создаст неудобства для жителей Екатеринбурга. Они будут практически лишены возможности выехать за город в выходные, поскольку все базы отдыха окажутся заняты, а въезд в город и выезд из него — затруднены», — полагает исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.По его словам, ситуация осложняется тем, что заинтересованные структуры не имеют достаточной координации действий. В связи с этим сложно понять, сколько гостей приедет, куда именно, и по каким маршрутам будут двигаться группы.«Сложность в том, что пока неясно, сколько будет туристов. Никто полной картины не видит. Часть бронирования осуществляется уполномоченными компаниями ЧМ, которые в Екатеринбурге не базируются, часть квот разобраны между туроператорами, часть реализуют отделы продаж отелей. На уровне области, Русской православной церкви (РПЦ) и города нет ни одного согласованного официального маршрута, действия участников рынка пока не носят единого характера», — отмечает эксперт.В итоге наибольшие сложности крупные мероприятия лета-2018 принесут жителям уральской столицы, которые останутся в городе на время их проведения. По словам участников туррынка, по этой причине многие постараются покинуть Екатеринбург в конце июня — начале июля: именно на этот период приходится максимальный спрос на дальние поездки, согласно результатам раннего бронирования.В то же время, по данным туроператоров, около половины екатеринбуржцев не смогут себе позволить выезды за пределы региона из-за низких доходов или необходимости работать в городе. Именно они окажутся «заложниками» ситуации с массовым потоком гостей, в том числе из-за рубежа, который станет причиной введения дополнительных мер безопасности и проблем с транспортной доступностью привычных объектов.