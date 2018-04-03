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Екатеринбург: гости против горожан
3 апрель 2018 (14:14)
Летом 2018 года Екатеринбург готовится принять гостей целого ряда крупных мероприятий: это Чемпионат мира по футболу, промышленная выставка «Иннопром», а также «Царские дни», приуроченные к 100-летию гибели семьи Романовых. Поскольку по времени эти события не совпадают, отельеры заявляют о готовности принять и расселить всех визитеров, в том числе в соседних населенных пунктах и пригородных гостиницах. В то же время эксперты туротрасли опасаются, что нехватка отелей и несогласованность действий разных заинтересованных сторон приведут к пересечениям потоков гостей и спровоцируют напряженную ситуацию в городе.
Напомним, в Екатеринбурге с 15 июня по 27 июня пройдут четыре матча ЧМ-2018. Город ожидает болельщиков из Азии, Европы, Африки, Северной и Южной Америки и, конечно, из России. По предварительным данным, озвученным Центром развития туризма Свердловской области, всего в уральскую столицу в течение двух недель могут прибыть порядка 500 тыс. человек.
Девятая международная промышленная выставка «Иннопром» и V Российско-Китайское ЭКСПО состоятся 9-12 июля. В прошлом году посетителями и участниками форума стали более 50 тыс. человек из 95 стран мира, и предстоящие события обещают стать не менее масштабными.
Между тем уже через день после завершения «Иннопрома», 14 июля, в Свердловской области начинаются основные мероприятия «Царских дней», большая часть которых сосредоточена в Екатеринбурге. Ожидается, что в 2018 году для участия в них приедут от 70 до 100 тыс. гостей и паломников.
С одной стороны, такая интенсивность крупных международных мероприятий позволит компаниям сферы гостеприимства зарабатывать на турпотоке в течение достаточно длительного периода. Сами отельеры утверждают, что готовы принимать всех желающих будущим летом. Для этого будут задействовать гостиницы в пригородной зоне, соседних муниципалитетах и в Челябинске, а также «серый» сегмент посуточных квартир.
«Мы не ожидаем серьезных проблем с размещением, кроме тех заявок, которые будут поступать в последний день. После ЧМ-2018 у нас будут почти две недели, чтобы привести гостиницы в порядок к «Иннопрому», далее гости выставки успеют выехать перед «Царскими днями». Да, заселиться в конкретный отель накануне мероприятия будет сложно, но альтернатива всегда есть: это и квартиры посуточно, и отели за городом и в близлежащих населенных пунктах», — рассказал исполнительный директор НП «Клуб отельеров» Виктор Салин.
В то же время, ежегодные проблемы с расселением и транспортировкой гостей «Иннопрома» позволяют предположить, что на этот раз ситуация в городе окажется еще более напряженной, в том числе для самих жителей уральской столицы.
«Безусловно, есть опасения, касающиеся ситуации в городе в период этих мероприятий. Задействование 50- и 100-километровой зоны для расселения гостей создаст неудобства для жителей Екатеринбурга. Они будут практически лишены возможности выехать за город в выходные, поскольку все базы отдыха окажутся заняты, а въезд в город и выезд из него — затруднены», — полагает исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.
По его словам, ситуация осложняется тем, что заинтересованные структуры не имеют достаточной координации действий. В связи с этим сложно понять, сколько гостей приедет, куда именно, и по каким маршрутам будут двигаться группы.
«Сложность в том, что пока неясно, сколько будет туристов. Никто полной картины не видит. Часть бронирования осуществляется уполномоченными компаниями ЧМ, которые в Екатеринбурге не базируются, часть квот разобраны между туроператорами, часть реализуют отделы продаж отелей. На уровне области, Русской православной церкви (РПЦ) и города нет ни одного согласованного официального маршрута, действия участников рынка пока не носят единого характера», — отмечает эксперт.
В итоге наибольшие сложности крупные мероприятия лета-2018 принесут жителям уральской столицы, которые останутся в городе на время их проведения. По словам участников туррынка, по этой причине многие постараются покинуть Екатеринбург в конце июня — начале июля: именно на этот период приходится максимальный спрос на дальние поездки, согласно результатам раннего бронирования.
В то же время, по данным туроператоров, около половины екатеринбуржцев не смогут себе позволить выезды за пределы региона из-за низких доходов или необходимости работать в городе. Именно они окажутся «заложниками» ситуации с массовым потоком гостей, в том числе из-за рубежа, который станет причиной введения дополнительных мер безопасности и проблем с транспортной доступностью привычных объектов.
Напомним, в Екатеринбурге с 15 июня по 27 июня пройдут четыре матча ЧМ-2018. Город ожидает болельщиков из Азии, Европы, Африки, Северной и Южной Америки и, конечно, из России. По предварительным данным, озвученным Центром развития туризма Свердловской области, всего в уральскую столицу в течение двух недель могут прибыть порядка 500 тыс. человек.
Девятая международная промышленная выставка «Иннопром» и V Российско-Китайское ЭКСПО состоятся 9-12 июля. В прошлом году посетителями и участниками форума стали более 50 тыс. человек из 95 стран мира, и предстоящие события обещают стать не менее масштабными.
Между тем уже через день после завершения «Иннопрома», 14 июля, в Свердловской области начинаются основные мероприятия «Царских дней», большая часть которых сосредоточена в Екатеринбурге. Ожидается, что в 2018 году для участия в них приедут от 70 до 100 тыс. гостей и паломников.
С одной стороны, такая интенсивность крупных международных мероприятий позволит компаниям сферы гостеприимства зарабатывать на турпотоке в течение достаточно длительного периода. Сами отельеры утверждают, что готовы принимать всех желающих будущим летом. Для этого будут задействовать гостиницы в пригородной зоне, соседних муниципалитетах и в Челябинске, а также «серый» сегмент посуточных квартир.
«Мы не ожидаем серьезных проблем с размещением, кроме тех заявок, которые будут поступать в последний день. После ЧМ-2018 у нас будут почти две недели, чтобы привести гостиницы в порядок к «Иннопрому», далее гости выставки успеют выехать перед «Царскими днями». Да, заселиться в конкретный отель накануне мероприятия будет сложно, но альтернатива всегда есть: это и квартиры посуточно, и отели за городом и в близлежащих населенных пунктах», — рассказал исполнительный директор НП «Клуб отельеров» Виктор Салин.
В то же время, ежегодные проблемы с расселением и транспортировкой гостей «Иннопрома» позволяют предположить, что на этот раз ситуация в городе окажется еще более напряженной, в том числе для самих жителей уральской столицы.
«Безусловно, есть опасения, касающиеся ситуации в городе в период этих мероприятий. Задействование 50- и 100-километровой зоны для расселения гостей создаст неудобства для жителей Екатеринбурга. Они будут практически лишены возможности выехать за город в выходные, поскольку все базы отдыха окажутся заняты, а въезд в город и выезд из него — затруднены», — полагает исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.
По его словам, ситуация осложняется тем, что заинтересованные структуры не имеют достаточной координации действий. В связи с этим сложно понять, сколько гостей приедет, куда именно, и по каким маршрутам будут двигаться группы.
«Сложность в том, что пока неясно, сколько будет туристов. Никто полной картины не видит. Часть бронирования осуществляется уполномоченными компаниями ЧМ, которые в Екатеринбурге не базируются, часть квот разобраны между туроператорами, часть реализуют отделы продаж отелей. На уровне области, Русской православной церкви (РПЦ) и города нет ни одного согласованного официального маршрута, действия участников рынка пока не носят единого характера», — отмечает эксперт.
В итоге наибольшие сложности крупные мероприятия лета-2018 принесут жителям уральской столицы, которые останутся в городе на время их проведения. По словам участников туррынка, по этой причине многие постараются покинуть Екатеринбург в конце июня — начале июля: именно на этот период приходится максимальный спрос на дальние поездки, согласно результатам раннего бронирования.
В то же время, по данным туроператоров, около половины екатеринбуржцев не смогут себе позволить выезды за пределы региона из-за низких доходов или необходимости работать в городе. Именно они окажутся «заложниками» ситуации с массовым потоком гостей, в том числе из-за рубежа, который станет причиной введения дополнительных мер безопасности и проблем с транспортной доступностью привычных объектов.
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