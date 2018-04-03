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На Курилах построят два новых завода по переработке рыбы
3 апрель 2018 (13:05)
На курильском острове Шикотан построят два новых завода по переработке рыбы, которые создадут 820 новых рабочих мест и должны привлечь около 10 млрд руб. инвестиций, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-службы губернатора региона.
«В селе Крабозаводском уже возводится комплекс по переработке рыбы. Пуск его первой очереди состоится в октябре этого года. А летом, как ожидается, в другом селе Шикотана — Малокурильском — развернется строительство еще одного, более крупного предприятия, которое будет выпускать рыбопродукцию в мороженом и охлажденном видах, а также консервы», — сообщили в пресс-службе.
Согласно сообщению, в бухте Крабовой уже закончили строительство грузоперевалочного причала понтонного типа, который будет использован на новом производстве. По данным пресс-релиза, здесь смогут обрабатываться одновременно два судна, а улов из охлаждаемых трюмов будет перекачиваться на берег с помощью специальных рыбоканалов.
«В селе Крабозаводском уже возводится комплекс по переработке рыбы. Пуск его первой очереди состоится в октябре этого года. А летом, как ожидается, в другом селе Шикотана — Малокурильском — развернется строительство еще одного, более крупного предприятия, которое будет выпускать рыбопродукцию в мороженом и охлажденном видах, а также консервы», — сообщили в пресс-службе.
Согласно сообщению, в бухте Крабовой уже закончили строительство грузоперевалочного причала понтонного типа, который будет использован на новом производстве. По данным пресс-релиза, здесь смогут обрабатываться одновременно два судна, а улов из охлаждаемых трюмов будет перекачиваться на берег с помощью специальных рыбоканалов.
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