Дайджест
Из сирийского города Дума вывели 112 боевиков
2 апрель 2018 (17:28)
Из сирийского города Дума, провинция Восточная Гута, вывели 112 боевиков и более тысячи членов их семей. Об этом говорится в сообщении Минобороны, поступившем в «Газету.Ru».
«1 апреля 2018 г. при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике по организованному гуманитарному коридору в н.п. Мухайям Аль-Вафедин начался вывод боевиков и членов их семей из города Дума (Восточная Гута) в зону деэскалации «Идлиб». Всего на 24 автобусах в провинцию Идлиб вывезено 1 тыс. 146 человек, в т.ч. 112 боевиков и 1 тыс. 034 члена их семей», — сообщили в ведомстве.
Безопасность боевиков и их семей обеспечивали сирийские полицейские под наблюдение российских офицеров Центра по примирению, отмечается в сообщении.
«1 апреля 2018 г. при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике по организованному гуманитарному коридору в н.п. Мухайям Аль-Вафедин начался вывод боевиков и членов их семей из города Дума (Восточная Гута) в зону деэскалации «Идлиб». Всего на 24 автобусах в провинцию Идлиб вывезено 1 тыс. 146 человек, в т.ч. 112 боевиков и 1 тыс. 034 члена их семей», — сообщили в ведомстве.
Безопасность боевиков и их семей обеспечивали сирийские полицейские под наблюдение российских офицеров Центра по примирению, отмечается в сообщении.
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