Олег Голицын: Только 5 из 100 компаний преодолевают порог в три года жизни

― Малый бизнес в России — это большие возможности. Но в то же время и значительные риски: только 5 из 100 компаний преодолевают порог в три года жизни. Именно поэтому стимулирование МСП (малого и среднего предпринимательства — прим. ред.) — важная задача для нашей страны.Сегодня в России действуют различные меры поддержки малого предпринимательства: налоговые каникулы, программы льготного кредитования, бизнес-инкубаторы, фонды развития МСП и многое другое.Кроме того, крупные компании запускают обучающие программы и курсы, которые помогают предпринимателям получить системные навыки для развития своего дела. В таких проектах эксперты, руководители и топ-менеджеры проводят тренинги для представителей малого бизнеса, где рассказывают о полезных инструментах и сервисах. Эти инициативы нацелены в первую очередь на увеличение количества малых и средних предприятий, а также повышение уровня их выживаемости.― Google поддерживает множество инициатив для МСП-сектора в разных странах, в том числе и в России. В основном они нацелены на решение актуальных задач: стимулирование роста предприятий, обучение цифровому маркетингу, выход на внешние рынки.Например, в Испании остро стоит проблема безработицы среди молодежи. Там Google реализует программу по обучению навыкам онлайн-маркетинга и цифровизации бизнеса, которая помогает участникам начать свое дело, а также найти работу в цифровом секторе экономики. В результате проекта 12% обученных смогли трудоустроиться.В России мы видим огромный потенциал для развития предпринимательства, особенно в эпоху цифровых технологий. Так, совместно со Сбербанком мы проводим масштабную программу по развитию деловых компетенций предпринимателей под названием «Бизнес класс». На данный момент проект реализуется в 33 регионах России. В частности, это стало возможным благодаря поддержке таких организаций, как «Опора России», Корпорация МСП и многих других.― Программа «Бизнес класс» стартовала в Свердловской области 15 февраля 2017 года. В течение шести месяцев более 13 тысяч жителей региона проходили курс для развития навыков предпринимательства. 68% из них — начинающие бизнесмены, 32% — владельцы и руководители компаний. На данный момент около 7 тыс. человек проходят программу в режиме «онлайн».50% зарегистрированных — женщины, 50% — мужчины. Средний возраст присоединившихся к курсу составил 32 года. Большая часть заявок поступила из Екатеринбурга.«Бизнес класс» охватил практически все сферы МСП. Электронная коммерция — самое популярное направление среди участников из Свердловской области. В топ-5 отраслей также вошли: розничная торговля, промышленное производство, строительство и инжиниринг, индустрия красоты.― Часто предпринимателям трудно построить бизнес-модель, определить целевую аудиторию и каналы продвижения продукта. Создание эффективной команды — также одна из главных сложностей на старте. Понятно, что первое время владелец один выполняет большую часть функций, но по мере роста и развития компании важно научиться передавать часть задач компетентным наемным сотрудникам.― Зачастую при открытии собственного дела предпринимателю не хватает знаний о том, как привлекать больше клиентов, построить сильную команду, рассчитать важные финансовые показатели, как масштабировать свое дело.Современный бизнес также немыслим без навыков по использованию информационных технологий. С их помощью компании могут предлагать клиентам наиболее удобные сервисы (например, электронные платежи, виртуальную витрину). Кроме того, технологии позволяют даже небольшому бизнесу получить глобальный охват и рынки сбыта за рубежом. Сегодня из любой точки страны можно продавать услуги и товары по всему миру.― Бизнес-курсы и тренинги — одни из самых простых и эффективных форматов для развития компетенций. Такие программы помогают освоить практические навыки и получить недостающие знания, в которых нуждаются как начинающие, так и действующие предприниматели.― В первую очередь обратите внимание на то, что предлагают выбранные курсы. Уникален ли их контент? Какие темы заявлены в программе — насколько они отвечают вашим потребностям? Кто будет вас обучать, есть ли у преподавателя релевантный опыт?Наиболее типичный признак для мошенников — это требование постоянных денежных взносов. Недобросовестные организаторы создают многоступенчатые схемы, где последующий этап обучения становится доступным только после дополнительной оплаты. При этом никакой практической пользы такие курсы не приносят. Поэтому изучите отзывы о тех программах, которые вас заинтересовали. Это поможет сделать осознанный выбор и подобрать те тренинги, которые позволят получить нужные компетенции.Мы в программе «Бизнес класс» убеждены, что лучшие преподаватели — это практики, которые на собственном опыте знают, как открыть бизнес с нуля, как его масштабировать и двигаться постоянно вперед. Только многолетняя работа в конкретной области позволяет экспертам делиться своими знаниями с новым поколением предпринимателей.