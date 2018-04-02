Кризис

Госдума планирует запретить размещение кинотеатров и детских комплексов на верхних этажах ТЦ

Госдума РФ до конца 2018 года планирует принять закон, согласно которому размещать кинотеатры и детские комплексы можно будет только на нижних этажах торговых центров. Об этом зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил в эфире телеканала «Россия 1».



«Я надеюсь, что работа нашей комиссии при комитете по безопасности и противодействию коррупции закончится уже в весеннюю сессию, уже будут соответствующие законодательные инициативы», — заявил А. Выборный.



Он надеется, что уже в этом году торговые центры приступят к реорганизации. Депутат также отметил, что Госдума собирается усилить уголовную ответственность по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.



Ужесточение требований к обеспечению безопасности связано с пожаром в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», в котором погибли 64 человека и пострадали 79.

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