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Telegram привлек 850 млн долл. США в ходе второго раунда ICO

30 март 2018 (17:10)

Мессенджер Telegram привлек 850 млн долл. США во втором раунде первичного размещения токенов (ICO). Об этом сообщается на сайте комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Компаниями-организаторами ICO выступили Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc.

Размещение токенов началось 14 марта. В ICO приняли участие 94 инвестора, минимальной суммой участия был 1 млн долл. США.

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