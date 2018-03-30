Дайджест

Telegram привлек 850 млн долл. США в ходе второго раунда ICO

Мессенджер Telegram привлек 850 млн долл. США во втором раунде первичного размещения токенов (ICO). Об этом сообщается на сайте комиссии по ценным бумагам и биржам США.



Компаниями-организаторами ICO выступили Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc.



Размещение токенов началось 14 марта. В ICO приняли участие 94 инвестора, минимальной суммой участия был 1 млн долл. США.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: