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В Австралии при падении воздушного шара пострадали 9 человек

30 март 2018 (17:09)

В Австралии при крушении воздушного шара в районе Хантер-Вэлли (Охотничья долина) пострадали девять человек. Об этом сообщает газета Sidney Morning Herald.

По данным издания, пострадавшие были госпитализированы с переломами и повреждениями позвоночника.

Как отмечается, полиция начала расследование обстоятельств инцидента.

Ранее сообщалось, что в Египте при крушении воздушного шара погиб человек, еще 12 пострадали.

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