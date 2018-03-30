Дайджест
В Австралии при падении воздушного шара пострадали 9 человек
30 март 2018 (17:09)
В Австралии при крушении воздушного шара в районе Хантер-Вэлли (Охотничья долина) пострадали девять человек. Об этом сообщает газета Sidney Morning Herald.
По данным издания, пострадавшие были госпитализированы с переломами и повреждениями позвоночника.
Как отмечается, полиция начала расследование обстоятельств инцидента.
Ранее сообщалось, что в Египте при крушении воздушного шара погиб человек, еще 12 пострадали.
По данным издания, пострадавшие были госпитализированы с переломами и повреждениями позвоночника.
Как отмечается, полиция начала расследование обстоятельств инцидента.
Ранее сообщалось, что в Египте при крушении воздушного шара погиб человек, еще 12 пострадали.
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