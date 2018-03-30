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В Австралии при падении воздушного шара пострадали 9 человек

В Австралии при крушении воздушного шара в районе Хантер-Вэлли (Охотничья долина) пострадали девять человек. Об этом сообщает газета Sidney Morning Herald.



По данным издания, пострадавшие были госпитализированы с переломами и повреждениями позвоночника.



Как отмечается, полиция начала расследование обстоятельств инцидента.



Ранее сообщалось, что в Египте при крушении воздушного шара погиб человек, еще 12 пострадали.

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