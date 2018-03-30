Безлюдная экономика

Согласно докладу РАНХиГС, численность рабочей силы в России в прошлом году сократилась на 500 тыс. человек — до 76,3 млн (в возрасте 15-72 лет). При этом в 2008-2016 годы этот показатель демонстрировал позитивную динамику за счет притока мигрантов, роста экономической активности населения и большого числа работающих пенсионеров. В связи с этим на рынке труда в 2017 году возник острый дефицит кадров. Особенно сильно пострадали регионы, где в структуре экономики доминируют крупные промышленные предприятия. В частности, в Свердловской области традиционно не хватает хорошо подготовленных рабочих специалистов и инженеров.Как отмечают эксперты, сокращение численности рабочей силы в РФ в 2017 году можно было спрогнозировать. Это вызвано демографической ямой и старением населения, которое наблюдается в России уже продолжительное время. Число людей в трудоспособном возрасте (мужчины — 16-59 лет, женщины — 16-54 года) уменьшается с 2006 года (локального максимума) и к 2017 года снизилось на 7,8%.«Сохранение при этом численности рабочей силы в 2008-2016 годы было обусловлено ростом экономической активности и притоком населения, до этого находившегося за границами рынка труда, в том числе среди людей пенсионного возраста. Однако потенциал такого притока к прошлому году был исчерпан. Можно предположить, что отказ от индексации пенсий для работающих пенсионеров привел к их более массовому уходу с рынка труда, чем в предыдущие годы», — считают аналитики РАНХиГС.Еще одним фактором является непрерывное сокращение числа трудовых мигрантов. Ранее иностранные граждане активно помогали преодолеть негативные последствия демографического кризиса. В прошлом году миграционный прирост населения РФ оказался самым низким с 2010 года (211,9 тыс. человек).Аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев считает, что одной из причин снижения численности рабочей силы является массовый переход населения в сферу самозанятости.«В настоящий момент это одна из самых острых проблем российской экономики. Прочие факторы (к которым можно отнести демографические проблемы, колебания на рынке труда) вносят куда меньшую лепту в сокращение численности рабочих мест. В первую очередь уходят в сферу самозанятости сотрудники государственных предприятий, не относящихся к высокодоходным отраслям, жители «депрессивных» регионов и представители низкооплачиваемых профессий. Особенной проблемой являются моногорода, в заметной степени зависимые от градообразующих предприятий. Так называемый «гаражный бизнес» представлен в них в большей степени, нежели в городах-миллионниках с высоко диверсифицированной экономикой и большими возможностями для поиска работы», — рассказал Алексей Коренев.Ухудшение ситуации с трудовыми ресурсами можно проследить на примере Свердловской области. По данным департамента по труду и занятости Среднего Урала, в 2017 году в регионе зафиксирован неудовлетворенный спрос на рабочую силу (значительное превышение количества вакансий над числом безработных граждан той же профессии) по 172 профессиям. Среди них можно выделить операторов станков с ЧПУ, инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, инженеров-проектировщиков, токарей, слесарей-ремонтников, электромонтеров, слесарей-сантехников, электрогазосварщиков, фрезеровщиков, водителей погрузчика, арматурщиков, сверловщиков. По сравнению с предыдущим годом ситуация заметно ухудшилась. По итогам 2016 года в Свердловской области был зафиксирован неудовлетворенный спрос на рабочую силу по 112 профессиям.В условиях снижения численности трудовых ресурсов работодатели все чаще сталкиваются с нехваткой рабочей силы. Поэтому они вынуждены конкурировать между собой за хорошо подготовленных сотрудников.«Возможно, что российские работодатели к концу прошлого года уже начали испытывать такое давление со стороны рынка труда, что привело к ускорению роста заработных плат до 5,9% в реальном выражении по сравнению с IV кварталом 2016 года. В результате среднемесячная заработная плата наемных работников организаций в 2017 году, по предварительным оценкам Росстата, составила 39 тыс. 144 руб. Это на 3,5% выше в реальном выражении, чем в 2016 году», — говорится в исследовании РАНХиГС.Отметим, что в Свердловской области номинальная средняя зарплата в 2017 году составила 33 тыс. 640 руб., что на 6,3% больше уровня предыдущего года.Рост заработных плат сопровождается более активным использованием имеющихся трудовых ресурсов, сообщили эксперты РАНХиГС. После снижения среднего количества часов работы во время кризиса в 2015 году уже в следующем году этот показатель вернулся на докризисный уровень, а в 2017-м превысил его и составил 1 тыс. 759 часов в год. Это свидетельствует о том, что работодатели из-за дефицита кадров и неблагоприятной экономической ситуации увеличили рабочую нагрузку на действующих сотрудников. В долгосрочной перспективе это может стать причиной роста производственного травматизма.