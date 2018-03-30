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ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове был построен без разрешения

30 март 2018 (13:46)

Торговый центр «Зимняя вишня» в Кемерове, в котором произошёл пожар, был возведён самовольно. Об этом сообщает RT.

Ранее стало известно о задержании начальника Инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой.

«По версии следствия, она не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведённого здания торгово-развлекательного комплекса «Зимняя вишня» в Кемерове без разрешения на строительство, что повлекло гибель посетителей торгового центра», — говорится в сообщении Следственного комитета.

Также в СК заявили о задержании гендиректора компании — собственника здания ТЦ в Кемерове.

Пожар в торговом центре произошёл 25 марта, погибли 64 человека.

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