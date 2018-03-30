Дайджест
Tesla отзовет более 120 тыс. электромобилей
30 март 2018 (13:46)
Tesla Motors отзывает 123 тысяч электромобилей Model S из-за ржавеющих болтов усилителя руля. Об этом говорится в письме, разосланном клиентам компании, передает CNBC.
Отзыву подлежат автомобили, выпущенные до апреля 2016 года. Указано, что необходимо заменить болты в узле, подверженные повышенной коррозии, особенно в условиях холодного климата, когда дороги посыпают содержащим соль противогололедным реагентом.
В середине октября Tesla объявила о добровольном отзыве 11 тыс. Model X. Во время тестирования автомобилей обнаружили нарушения в отладке кабеля, которые создают риск того, что во время ДТП спинка левого сиденья заднего ряда может сложиться вперед.
Отзыву подлежат автомобили, выпущенные до апреля 2016 года. Указано, что необходимо заменить болты в узле, подверженные повышенной коррозии, особенно в условиях холодного климата, когда дороги посыпают содержащим соль противогололедным реагентом.
В середине октября Tesla объявила о добровольном отзыве 11 тыс. Model X. Во время тестирования автомобилей обнаружили нарушения в отладке кабеля, которые создают риск того, что во время ДТП спинка левого сиденья заднего ряда может сложиться вперед.
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