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Tesla отзовет более 120 тыс. электромобилей

Tesla Motors отзывает 123 тысяч электромобилей Model S из-за ржавеющих болтов усилителя руля. Об этом говорится в письме, разосланном клиентам компании, передает CNBC.



Отзыву подлежат автомобили, выпущенные до апреля 2016 года. Указано, что необходимо заменить болты в узле, подверженные повышенной коррозии, особенно в условиях холодного климата, когда дороги посыпают содержащим соль противогололедным реагентом.



В середине октября Tesla объявила о добровольном отзыве 11 тыс. Model X. Во время тестирования автомобилей обнаружили нарушения в отладке кабеля, которые создают риск того, что во время ДТП спинка левого сиденья заднего ряда может сложиться вперед.

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