Дайджест
Дочь Скрипаля пришла в сознание
30 март 2018 (13:45)
Дочь бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия пришла в сознание и может говорить. Об этом сообщает BBC News, передает портал «Лента.ру».
Она по-прежнему находится под круглосуточным присмотром врачей. Ее состояние оценивается как стабильное.
Днем 29 марта главный врач больницы, где находятся Скрипали, сообщила об улучшении состояния дочери экс-разведчика. Пришла ли Юлия Скрипаль в сознание, не уточнялось.
Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта обнаружили в бессознательном состоянии в сквере в британском Солсбери. Их отравили нервно-паралитическим веществом. Лондон обвинил в этом Москву, которая отрицает причастность к произошедшему.
Она по-прежнему находится под круглосуточным присмотром врачей. Ее состояние оценивается как стабильное.
Днем 29 марта главный врач больницы, где находятся Скрипали, сообщила об улучшении состояния дочери экс-разведчика. Пришла ли Юлия Скрипаль в сознание, не уточнялось.
Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта обнаружили в бессознательном состоянии в сквере в британском Солсбери. Их отравили нервно-паралитическим веществом. Лондон обвинил в этом Москву, которая отрицает причастность к произошедшему.
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