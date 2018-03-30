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Дочь Скрипаля пришла в сознание

Дочь бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия пришла в сознание и может говорить. Об этом сообщает BBC News, передает портал «Лента.ру».



Она по-прежнему находится под круглосуточным присмотром врачей. Ее состояние оценивается как стабильное.



Днем 29 марта главный врач больницы, где находятся Скрипали, сообщила об улучшении состояния дочери экс-разведчика. Пришла ли Юлия Скрипаль в сознание, не уточнялось.



Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта обнаружили в бессознательном состоянии в сквере в британском Солсбери. Их отравили нервно-паралитическим веществом. Лондон обвинил в этом Москву, которая отрицает причастность к произошедшему.

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