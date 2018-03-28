Лидия Исаева: Декларационная кампания-2018 имеет важную специфику

— Декларационную кампанию можно условно разделить на два периода. С января по апрель — период, когда лица, у которых есть обязанность декларировать доходы, должны представить декларации. При этом лица, которые хотят воспользоваться преференциями, установленными налоговым законодательством, могут представить декларации в течение всего года.За прошлый год плательщиками Свердловской области было представлено порядка 406 тыс. налоговых деклараций по форме 3 НДФЛ с суммой к уплате 1 млрд 091 млн руб. и с суммой к возврату из бюджета 8,9 млрд руб. Здесь нет прямопропорциональной зависимости, потому что сумма к уплате ежегодно уменьшается: снижение к уровню 2016 года составляет 5%, в то же время сумма к возврату из бюджета возрастает (на 6% в 2017 году). Такая тенденция наблюдается в течение многих лет, она связана с тем, что граждане все чаще пользуются вычетами, предоставляемыми Налоговым кодексом.Сумма дохода по проверенным декларациям (форма 3 НДФЛ), которые были представлены в 2017 году, составила 201,4 млрд руб. При этом доля дохода от предпринимательской деятельности и частной практики в ней составляет 16,5%. Это доходы, которые декларируют индивидуальные предприниматели, главы крестьянско-фермерских хозяйств, адвокаты, нотариусы, арбитражные управляющие и другие частнопрактикующие лица.Общая сумма заявленных социальных налоговых вычетов возросла на 2% к 2016 году и составила 4,1 млрд руб., сумма имущественных вычетов по продаже увеличилась на 9%, до 26,6 млрд руб., по приобретению жилья — на 5%, до 47,8 млрд руб. Профессиональные налоговые вычеты также увеличились на 9%, до 29,6 млрд руб. Как правило, они заявляются частнопрактикующими лицами и предпринимателями.По результатам камеральных проверок деклараций, представленных в 2017 году, налоговые органы дополнительно начислили 38,9 млн руб. налогов. Это связано с тем, что налогоплательщики иногда допускают ошибки: завышают расходы либо не все доходы указывают. Общая сумма, уменьшенная к возврату, составила 135 млн руб.— Здесь два основных повода для привлечения к ответственности: это установленный в ходе проверки факт занижения налоговой базы, с которой начисляется налог на доходы физических лиц (НДФЛ), а также несвоевременное представление деклараций.В прошлом году несвоевременно представили декларации 8 тыс. человек, сумма штрафов для них составила более 10 млн руб. Это статья 119 Налогового кодекса, санкция по ней составляет 5% от суммы налога на доходы, подлежащей уплате на основе несвоевременно представленной декларации, за каждый месяц просрочки. Размер штрафа не может быть более 30% от суммы и менее 1 тыс. руб. Несмотря на то, что для лица, обязанного декларировать доходы, суммы к уплате в бюджет может не быть, если срок предоставления декларации нарушен, в любом случае возникает штраф в размере 1 тыс. руб.Конечно, налоговые органы учитывают все смягчающие и отягчающие обстоятельства, однако сумма штрафа может быть уменьшена не менее чем в два раза.Хотелось бы отметить, что декларации с января по апрель должны представить также физические лица, которые получили доход от продажи имущества, операций с ценными бумагами, выигрышей, отчуждения доли в уставном капитале, в том числе за пределами РФ. Либо если они получили в дар движимое или недвижимое имущество от неблизких родственников.— Количество налогоплательщиков, которые представили налоговую декларацию по форме 3 НДФЛ с суммой дохода свыше 1 млн руб., увеличилось на 17%, до 25,2 тыс. человек. В основном это физлица, которые получили доходы от реализации ценных бумаг или в виде дивидендов, в том числе от источников за пределами РФ.Между тем миллиардеров стало меньше — шесть человек вместо восьми.— Важный момент, на который нужно обратить внимание, заключается в том, что в случае продажи в 2017 году недвижимого имущества, которое было приобретено после 1 января 2016 года, возникает обязанность расчета налогооблагаемой базы исходя из кадастровой стоимости объекта. При этом необходимо задекларировать доход в размере не менее 70% от кадастровой стоимости. Конечно, сохраняется возможность применения налоговых вычетов в размере расходов по приобретению проданного имущества либо в размере 1 млн руб., если расходов не было понесено. Если сумма, указанная в договоре купли-продажи, выше 70% кадастровой стоимости, указывается она, если ниже — указывается 70% кадастровой стоимости.Если граждане не учтут это изменение, налоговыми органами будет произведено доначисление — уже с применением санкций.Второй очень важный момент: в 2018 году отсутствует обязанность декларировать доходы, с которых не удержан НДФЛ налоговыми агентами. Если налоговый агент не мог удержать налог на доходы физлиц с суммы дохода — это может быть как в натуральном виде (часть заработной платы), так и материальная выгода или списание долга по кредитным отношениям — эта сумма отражается в справке о доходах (2 НДФЛ), которую налоговый агент предоставляет в органы ФНС. Эта справка появляется в информационном ресурсе налоговых органов, и они по аналогии с имущественными налогами включат сумму налоговых доходов физлиц, подлежащую уплате, в уведомление. Эти налоговые уведомления рассылаются за 30 дней до срока уплаты, который наступает 1 декабря 2018 года.Третий момент: появился новый социальный налоговый вычет по расходам на прохождение независимой оценки квалификации. С 1 января 2017 года работодатель может направить работника на независимую оценку квалификации, или сам работник может пойти на такую оценку, если он претендует на более высокую должность. Если работник понес расходы на оценку, он может заявить их в налоговой декларации и воспользоваться вычетом.— Такое право сохраняется. Если в течение этого года у работника возникли расходы на лечение, обучение, приобретение жилых объектов, налогоплательщик может получить имущественный вычет у работодателя, который не будет удерживать из доходов работника налог на доходы. Но при этом налогоплательщик должен получить в налоговом органе уведомление о наличии у него права на такой вычет. Такое уведомление выдается в течение месяца со дня подачи заявления.— Наша система электронных сервисов совершенствуется с каждым днем. Декларацию 3 НДФЛ можно представить в налоговый орган несколькими способами — лично, через представителя, по почте. Также можно представить документ в электронном виде — через «Личный кабинет налогоплательщика»: это очень удобный сервис, если через него заполнять декларацию, сами доходы «подтягиваются» из справки 2 НДФЛ, которую представляет работодатель. Если мы указываем кадастровый номер объекта, его адрес также указывается автоматически. Все идентификационные данные гражданина из «Личного кабинета» тоже автоматически вписываются. То есть преимущества этого сервиса ощутимы, стоит к нему подключиться.— За два истекших месяца этого года уже представлено 86,5 тыс. налоговых деклараций, что на 3,8% выше показателя аналогичного периода прошлого года.На основе данных, которые имеются в наших информационных ресурсах или поступили из внешних источников, мы уже сформировали списки потенциальных декларантов-физлиц, за исключением ИП и частнопрактикующих лиц. По предварительным оценкам, в этом году представить декларации нам должны 76 тыс. налогоплательщиков данной категории. За прошедшие два месяца это сделали 8,1% из них, что очень мало, на 2% ниже уровня прошлого года. Возможно, граждане, как всегда, тянут до 30 апреля. Последний день, когда представить декларацию могут лица, имеющие такую обязанность, — это 3 мая.Наиболее активно декларируют свои доходы лица, сдающие в аренду свое имущество, и те, кто совершает операции с ценными бумагами.