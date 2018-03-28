ЕВРАЗ НТМК отгрузил балки для Амурского ГПЗ

ЕВРАЗ НТМК в 2017 году отгрузил более 1,3 тыс. т. двутавровых балок для металлоконструкций, которые будут использованы при строительстве инфраструктуры Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ). Для крупнейшего в России предприятия по переработке природного газа ЕВРАЗ НТМК выпустил двутавры 19 профилеразмеров, в том числе из низколегированной стали №345. В 2018 году поставки продолжаются.Следует отметить, что Амурский ГПЗ «Газпрома» станет крупнейшим в России и одним из самых больших в мире предприятий по переработке природного газа. Его проектная мощность составит 42 млрд куб. м. газа в год. Завод будет состоять из шести технологических линий мощностью 7 млрд куб. м. газа в год каждая. Ввод в эксплуатацию первых двух линий запланирован в 2021 году. Остальные линии будут вводиться последовательно до конца 2024 года. Таким образом, с 2025 года завод планируется вывести на полную проектную мощность. Товарной продукцией Амурского ГПЗ, помимо природного газа, будут этан, пропан, бутан, пентан-гексановая фракция и гелий.Кроме строительства технологических установок и объектов общезаводского хозяйства, проект предполагает создание подъездных дорог, железнодорожных коммуникаций, причала на реке Зее. В городе Свободном будет возведен жилой микрорайон на 5 тыс. жителей для работников будущего ГПЗ.ЕВРАЗ НТМК поставляет на строительство объекта двутавровые балки. В настоящее время сортимент предприятия включает более 300 профилеразмеров горячекатаной балки; комбинат — лидер рынка России и СНГ в этом сегменте.В 2017 году специалисты конвертерного цеха ЕВРАЗ НТМК разработали особый химический состав новой марки стали. Благодаря легированию ванадием и уникальной технологии производства проката только НТМК сейчас способен производить прокатные двутавры высоких классов прочности — 390 и 440. Подобную продукцию можно применять для различных видов строительных конструкций с высоким уровнем нагрузок. Ее использование позволяет уменьшить металлоемкость конструкций на 5-15% и таким образом снизить себестоимость возведения объектов.С начала 2017 года ЕВРАЗ НТМК освоил производство 15 новых двутавровых профилей: 4 — по американскому стандарту ASTM и 11 — в развитие российской линейки этой продукции по новому национальному стандарту ГОСТ.Освоенные профили 25К7-10, 30К8-13, 25Ш4-6 облегчают работу проектировщика и монтажника металлоконструкций при строительстве многоэтажных зданий на металлическом каркасе, позволяют упростить узлы стыка колонн по высоте и делают саму колонну компактнее. Новые профили дополнили линейку двутавров, что позволяет проектировщику более точно подбирать сечение проектируемых конструкций по требуемым параметрам. В дальнейших планах ЕВРАЗ НТМК — освоение всей доступной линейки профилей нового ГОСТа.Двутавры применялись в проекте «Ямал-СПГ», при строительстве инфраструктуры для нефтяных месторождений Сибири и Урала, для таких уникальных объектов, как «Лахта центр», стадион «Лужники», а также для Московского метрополитена.Как сообщил управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев, высокопрочные балки также отгружались для возведения высотных зданий в ОАЭ. В настоящее время усилия предприятия нацелены на увеличение доли металлоконструкций при возведении новых объектов.«Средний срок службы бетона составляет 50-70 лет. Использование стали является более рациональным и эффективным решением. Тем более сейчас наблюдается тренд на новые технологии. Стальное строительство использовалось при создании олимпийских объектов в Сочи. Сейчас оно применяется при возведении Крымского моста», — рассказал Алексей Кушнарев.Как отмечают эксперты, расширение производственной линейки повышает конкурентоспособность продукции ЕВРАЗ НТМК на внутреннем и внешнем рынках. При этом тагильское предприятие не только осваивает выпуск новой продукции, но и регулярно внедряет новые технологии, а также снижает себестоимость производства.