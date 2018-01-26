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В Екатеринбурге средний чек в ресторанах в 2017 году снизился на 2%

Средний чек в ресторанах Екатеринбурга за 2017 год снизился на 2% — с 1 тыс. 085 руб. до 1 тыс. 059 руб. Об этом сообщает пресс-служба сервиса 2ГИС.



Между тем в ресторанах большинства российских городов-миллионников наблюдался рост среднего чека: максимальное увеличение произошло в Волгограде — на 11%, до 775 руб. В Москве рост составил 4%, до 1 тыс. 569 руб., в целом по России — 2%: средний чек теперь составляет 1 тыс. 259 руб.



Сумма среднего чека складывается из цен на блюда основного меню — салат/закуска, первое и/или второе, напиток или десерт и не учитывает алкоголь.



При этом тренд 2016 года — рост интереса к заведениям быстрого питания — продолжился и в 2017-м. Если в 2016 году на долю кафе и ресторанов быстрого питания приходилось 12,7% поисковых запросов, то в 2017-м уже 14,7%. Интерес к кофейням и кафе-кондитерским тоже вырос (с 6,1% до 7,1%), как и к доставкам готовых блюд (с 6,4% до 6,8%). В то же время рестораны удерживают вторую по величине долю в поиске с показателем в 22,2%. Уступают они только кафе, к которым пользователи проявляют самый большой интерес и ищут их в 24,2% случаев.



Как и в предыдущем году, в 2017-м количество ресторанов в целом, по данным 2ГИС, увеличилось. Рост составил 3% — теперь в 15 крупнейших городах 6 тыс. 101 такое заведение, тогда как годом ранее было 5 тыс. 919.

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