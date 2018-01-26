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Трамп планировал уволить спецпрокурора по «делу о России»

Президент США Дональд Трамп собирался уволить спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего «дело о России», однако главный юрист Белого дома выступил против этого. Об этом сообщает The New York Times, передает портал «Газета.ру».



По информации газеты, Трамп отдал приказ об увольнении Мюллера в июне 2017 года, однако юрист администрации президента выступил против этого, пригрозив своей отставкой, и Трамп отменил свое решение.



Отмечается, что сам Мюллер узнал об этом недавно, в ходе последних опросов по «делу о России».

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