Дайджест

Главный тренер «Зенита» рассказал о просьбе Путина

26 январь 2018 (17:06)

Главный тренер петербургского «Зенита» Роберто Манчини рассказал о необходимых команде трансферах. Слова специалиста приводятся на сайте клуба.

«Что касается новых футболистов, то я говорил еще летом, что мы хотели бы подписать двух-трех игроков с российскими паспортами. Мы этого не сделали тогда и теперь предпримем еще одну попытку. Посмотрим, что у нас получится. К тому же сам президент Владимир Путин сказал нам покупать русских игроков. Мы к президенту прислушиваемся», — заявил Манчини.

«Зенит» в зимнее трансферное окно заключил контракт с нападающим сборной России Антоном Заболотным, который перешел в петербургский клуб из «Тосно».

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