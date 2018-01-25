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Компания SpaceX успешно испытала ракету Falcon Heavy

25 январь 2018 (17:33)

В компании SpaceX заявили об успешном огневом испытании ракеты-носителя Falcon Heavy. Об этом сообщает портал «Газета.ру» со ссылкой на организации.

«Первое статическое огневое испытание Falcon Heavy завершено, мы еще на шаг ближе к тестовому полету», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что космический грузовой корабль Dragon с грузами с Международной космической станции (МКС) благополучно приводнился в Тихом океане.

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