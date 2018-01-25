Дайджест
Компания SpaceX успешно испытала ракету Falcon Heavy
25 январь 2018 (17:33)
В компании SpaceX заявили об успешном огневом испытании ракеты-носителя Falcon Heavy. Об этом сообщает портал «Газета.ру» со ссылкой на организации.
«Первое статическое огневое испытание Falcon Heavy завершено, мы еще на шаг ближе к тестовому полету», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что космический грузовой корабль Dragon с грузами с Международной космической станции (МКС) благополучно приводнился в Тихом океане.
«Первое статическое огневое испытание Falcon Heavy завершено, мы еще на шаг ближе к тестовому полету», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что космический грузовой корабль Dragon с грузами с Международной космической станции (МКС) благополучно приводнился в Тихом океане.
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