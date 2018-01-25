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Сирийские курды сбили самолет ВВС Турции

Бойцы курдских вооруженных Отрядов народной самообороны (YPG) сбили самолет ВВС Турции в районе Африна на севере Сирии. Об этом сообщил «Интерфаксу» курдский источник.



Он не уточнил, когда и при каких обстоятельствах это произошло.



РИА Новости со ссылкой на свой источник в YPG добавляет, что курды видели, как их ракета попала в самолет и он задымился. Они пытаются определить, упал ли он или вернулся на турецкую территорию.



Турция объявила о начале операции «Оливковая ветвь» 20 января. Военным помогают боевики Сирийской свободной армии. Анкара причисляет членов партии «Демократический союз» (PYD) и ее вооруженных Отрядов народной самообороны (YPG) к террористам.

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