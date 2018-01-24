«ЭнергосбыТ Плюс» против Первоуральска

Сотни жителей Первоуральска получают квитанции за коммунальные услуги с некорректными расчетами, из-за чего суммы платежей вырастают у некоторых в несколько раз. По словам горожан, виновником оказался расчетный центр компании «ЭнергосбыТ Плюс», у которой заключены прямые договоры с абонентами на поставки энергоресурсов. В «ЭнергосбыТ Плюс», в свою очередь, объясняют ситуацию техническим сбоем.По словам депутата Первоуральской городской думы Назара Галата, ресурсоснабжающая компания выставляет счета за коммунальные услуги с неточными данными уже полгода — с августа 2017 года, когда две управляющие компании города перевели свой жилой фонд на прямые договоры с поставщиком ресурсов.«Но проблема в том, что энергетики не могут наладить работу своего расчетного центра, и поэтому в каждой квитанции завышенные суммы. Гражданам постоянно приходится подавать на перерасчет. В основном это физические лица, но есть подобные факты и у организаций. Точное количество пострадавших я не знаю, ко мне уже обратилось порядка 250 человек из моего округа. Можно сказать, что в Первоуральске назревает социальный взрыв», — прокомментировал Назар Галат.Депутат пояснил, что «ЭнергосбыТ Плюс» не принимает данные индивидуальных и общедомовых приборов учета, вместо этого выставляя счета по нормативам. Также первоуральцы столкнулись с тем, что в квитанциях им завышают площадь квартир или количество помещений. Из-за этого суммы за коммунальные услуги у некоторых выросли в несколько раз.«В расчетном центре у них всего шесть окон, из них одно работает только с юрлицами. Пять окон должны работать с физическими лицами, но сегодня, например, работало три. В какие-то дни вообще один человек работает. Хотя на совещаниях по ЖКХ они говорят, что работают все пять. А люди идут, не менее ста человек ежедневно стоят в очередях на перерасчет», — добавил Назар Галат.Зачастую первоуральцам приходится ждать перерасчета дольше двух месяцев, в итоге у них накапливается задолженность за коммунальные ресурсы. При этом по действующему законодательству поставщик ресурсов вправе потребовать взыскать задолженность через суд. При этом, по словам Назара Галата, представители «ЭнергосбыТ Плюс» уже применяют подобную практику вне зависимости от того, что потребитель ждет перерасчет.Стоит отметить, что пенсионеры в Первоуральске, чтобы сохранить имеющиеся льготы, исправно оплачивают квитанции с завышенными суммами. При этом некоторые берут в долг у знакомых и родственников. А так как перерасчеты затягиваются на несколько месяцев, то люди просто каждый раз увеличивают объем своих долгов.В пресс-службе Свердловского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» УрБК также объяснили некорректные расчеты в квитанциях техническим сбоем.«Действительно, произошли технические сбои, действительно, произошли ошибки в квитанциях, мы их устраняем и будем устранять. Мы признаем свою вину в этом смысле», — прокомментировали в пресс-службе поставщика ресурсов.При этом в компании добавили, что завышенные суммы в квитанциях не связаны с накопленной ранее задолженностью первоуральцев за энергоресурсы. По последним данным, общая сумма дебиторской задолженности только за тепло в Первоуральске на начало года достигла 470 млн руб.Отметим, что переход на прямые расчеты жителей многоквартирных домов с поставщиками ресурсов — без участия управляющих компаний — ранее рассматривался как возможность навести порядок в сфере ЖКХ. По задумке инициаторов, исключение посредников из цепочки должно сделать рынок прозрачнее: УК перестанут «придерживать» деньги у себя, пытаясь заработать на их обороте. Планируется, что россияне смогут массово переходить на прямые расчеты уже с февраля этого года. Однако практика Первоуральска показывает, что и новый способ расчета имеет свои подводные камни.