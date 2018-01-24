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В России разрабатывают многоразовую ракету «Корона»

В России ведутся работы по созданию многоразовой ракеты «Корона». О ключевых особенностях проекта на проходящих в Москве «Королевских чтениях» рассказал заместитель генерального конструктора ГРЦ имени Макеева Сергей Молчанов, передает «Интерфакс».



«Предполагается разработка одноступенчатого полностью многоразового средства выведения без промежуточных этапов. Ракета предназначена для выведения на низкие околоземные орбиты высотой от 200 до 500 километров с наклонением до 110 градусов», — заявил Молчанов.



По его словам, «Корона» предполагает многоразовую одноступенчатую конструкцию вертикального взлета и посадки, оснащенную взлетно-посадочными амортизаторами. Наиболее энергонапряженные элементы в системах ракеты допускают использование не менее 25 раз, общий ресурс носителя составит не менее 100 полетов.

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