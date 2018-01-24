«Серый» рекрутинг

На фоне неблагоприятной экономической ситуации уральские предприятия стали активно использовать сомнительные рекрутинговые схемы. В частности, набирает популярность практика найма персонала исключительно на время испытательного срока. В этом случае работодатель размещает на одном из сайтов вакансию, временно нанимает соискателя на 2-3 месяца с максимально низким размером заработной платы. Когда испытательный срок завершается, компания отказывается от услуг сотрудника под любым предлогом. После этого она нанимает нового сотрудника по той же схеме.Как рассказал независимый финансовый аналитик Константин Селянин, такая практика существовала всегда. Однако в последнее время число компаний, которые ее применяют, заметно выросло.«Сейчас на фоне кризиса бизнес пытается выживать всеми возможными средствами. Поэтому даже те работодатели, которые раньше не прибегали к такому способу решения проблем, стали более гибкими с точки зрения этики. Во многом это вынужденный шаг. Хотя это нисколько не оправдывает таких работодателей и не делает их поступки честнее. Однако вряд ли данная практика решит финансовые проблемы предприятий. Человек, который работает на постоянной основе, все-таки является более эффективным сотрудником», — сообщил Константин Селянин.Аналитик группы компаний «ФИНАМ» Алексей Коренев заявил, что эта схема обмана распространена не во всех отраслях экономики.«Проблема действительно существует. Но сказать, что она характерна для большинства предприятий, нельзя. И причиной тому является ограниченность испытательного срока, что делает подобную схему с обманом соискателя интересной лишь для относительно некрупных организаций, имеющих короткий или неявно выраженный производственный цикл. Вряд ли такое возможно со специалистами узкого профиля, высокой квалификации или со специфическими условиями труда. А вот для компаний сектора B2B (бизнес для бизнеса — прим. ред.), особенно где используется большое количество низкоквалифицированной рабочей силы (колл-центры, бэк-офисы, обслуживание клиентов) данное явление весьма характерно», — считает Алексей Коренев.Также подобная практика активно применяется среди охранников, мерчендайзеров, продавцов, уборщиков и других профессий, не требующих особой подготовки.Следует отметить, что с юридической точки зрения такие действия являются абсолютно законными. Все зависит от порядочности и «чистоплотности» каждой конкретной компании.«Придраться тут не к чему. Трудно уволить сотрудника, который работает уже на постоянной основе. А вот условия принятия по результатам испытательного срока, как правило, сразу прописываются в договоре. И работодатель тут от действующего законодательства не отходит», — пояснил А. Коренев.В этой ситуации самый серьезный риск для предприятия — потеря деловой репутации. Использование сомнительных рекрутинговых схем в конечном счете может привести к оттоку квалифицированных соискателей, в которых компания на самом деле нуждается.«Почему-то именно такими историями чаще всего пугают соискателей. Но на самом деле они случаются достаточно редко, и практически никогда не происходят в компаниях, нанимающих высококвалифицированный персонал. Почему? Работодатель тратит слишком много сил и средств на поиск, обучение и адаптацию нового сотрудника. Не забываем, что хорошо, если через три месяца он начнет приносить деньги (например, продавать нужный объем продукции). К тому же если компания планирует работать долго и развиваться в дальнейшем, подобное некорректное поведение губительно для ее репутации. Попавший в подобную историю соискатель может рассказать о случившемся в соцсетях, а также своим друзьям и знакомым», — сказала руководитель пресс-службы портала HeadHunter на Урале Ольга Гибадуллина.Как отмечают эксперты, данные явления свойственны относительно слабым экономикам, когда работодатель не слишком ценит постоянные и высокопрофессиональные кадры, а труженики не способны продемонстрировать действительно высокий уровень знаний и навыков. По мере поступательного развития страны, повышения производительности труда и улучшения качества рабочей силы острота этой проблемы должна снизиться.