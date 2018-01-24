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На Олимпиаде-2018 запретят российский флаг

Международный олимпийский комитет запретил появление российского триколора на трибунах во время Игр-2018 в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оргкомитет соревнований.



Поясняется, что запрещены флаги не участвующих в Олимпийских играх стран.



В сентябре 2016 года Белорусские спортсмены пронесли российский флаг на церемонии открытия Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в знак солидарности с отстраненными от соревнований российскими атлетами. Из-за этого у несшего триколор Андрея Фомочкина отозвали аккредитацию.



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