Дайджест
На Олимпиаде-2018 запретят российский флаг
24 январь 2018 (13:13)
Международный олимпийский комитет запретил появление российского триколора на трибунах во время Игр-2018 в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оргкомитет соревнований.
Поясняется, что запрещены флаги не участвующих в Олимпийских играх стран.
В сентябре 2016 года Белорусские спортсмены пронесли российский флаг на церемонии открытия Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в знак солидарности с отстраненными от соревнований российскими атлетами. Из-за этого у несшего триколор Андрея Фомочкина отозвали аккредитацию.
Поясняется, что запрещены флаги не участвующих в Олимпийских играх стран.
В сентябре 2016 года Белорусские спортсмены пронесли российский флаг на церемонии открытия Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в знак солидарности с отстраненными от соревнований российскими атлетами. Из-за этого у несшего триколор Андрея Фомочкина отозвали аккредитацию.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Российские спортсмены могут выступить на ОИ-2018 под советским флагом
- ОКР разрешил российским спортсменам выступать на ОИ-2018
- Второй представитель Белоруссии на Паралимпиаде лишился аккредитации из-за флага РФ
- Белоруссия вынесла российский флаг на открытии Паралимпиады в Рио
- В Олимпийской деревне подняли российский флаг