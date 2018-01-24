Кризис
В Екатеринбурге совершен вооруженный налет на продуктовый магазин
24 январь 2018 (12:20)
В Екатеринбурге накануне вечером был совершен вооруженный налет на продуктовый магазин в микрорайоне Шинный, сообщили УрБК в пресс-группе городского УМВД.
Сигнал о нападении поступил в отдел полиции № 13 23 января в 23.45. По предварительным данным, трое неизвестных ворвались в магазин на улице Кварцевая, 6 и выстрелили в продавца из травматического пистолета. Затем нападавшие скрылись с похищенными деньгами. В настоящее время полиция устанавливает личности злоумышленников.
Сотрудника магазина после нападения госпитализировали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Сигнал о нападении поступил в отдел полиции № 13 23 января в 23.45. По предварительным данным, трое неизвестных ворвались в магазин на улице Кварцевая, 6 и выстрелили в продавца из травматического пистолета. Затем нападавшие скрылись с похищенными деньгами. В настоящее время полиция устанавливает личности злоумышленников.
Сотрудника магазина после нападения госпитализировали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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