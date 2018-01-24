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В Екатеринбурге совершен вооруженный налет на продуктовый магазин

24 январь 2018 (10:13)

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2018. В Екатеринбурге накануне вечером был совершен вооруженный налет на продуктовый магазин в микрорайоне Шинный, сообщили УрБК в пресс-группе городского УМВД.

Сигнал о нападении поступил в отдел полиции № 13 23 января в 23.45. По предварительным данным, трое неизвестных ворвались в магазин на улице Кварцевая, 6 и выстрелили в продавца из травматического пистолета. Затем нападавшие скрылись с похищенными деньгами. В настоящее время полиция устанавливает личности злоумышленников.

Сотрудника магазина после нападения госпитализировали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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