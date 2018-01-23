ТМК улучшила операционные результаты

Трубная металлургическая компания (ТМК) в 2017 году отгрузила потребителям 3 млн 806 тыс. т труб, что на 10,6% выше уровня предыдущего года. Об этом говорится в сообщении ТМК. Рост был достигнут за счет увеличения объемов отгрузки Американского дивизиона на фоне восстановления североамериканского рынка.Отгрузка бесшовных труб ТМК в прошлом году выросла на 11,6%, до 2 млн 676 тыс. т. Это произошло за счет увеличения объемов поставок труб OCTG. Отгрузка сварных труб выросла на 8,4% и составила 1 млн 129 тыс. т.При этом значительное падение объемов отгрузки труб большого диаметра (ТБД) было полностью компенсировано ростом поставок других видов сварных труб, прежде всего в Американском дивизионе. Отгрузка труб OCTG составила 1 млн 765 тыс. т, что на 25,9% больше, чем за 2016 год, благодаря высокому спросу на североамериканском и российском рынках. Отгрузка премиальных резьбовых соединений составила 787 тыс. штук, что на 43% выше показателя 2016 года.В IV квартале 2017 года ТМК отгрузила потребителям 985 тыс. т стальных труб, что на 2,8% меньше, чем в предыдущем квартале. Это произошло из-за сезонного снижения спроса на сварные трубы промышленного назначения.Отгрузка бесшовных труб по сравнению с III кварталом выросла на 4,5%, до 680 тыс. т. вследствие увеличения отгрузки труб OCTG и линейных труб. Отгрузка сварных труб снизилась по сравнению с III кварталом на 15,9%, до 305 тыс. т. Это связано с сезонным снижением спроса на трубы промышленного назначения и более низким потреблением ТБД нефтегазовыми компаниями в России.Объемы отгрузки труб OCTG остались на уровне III квартала и составили 453 тыс. т. При этом объём отгрузки бесшовных OCTG вырос на 2,6%. Отгрузка премиальных резьбовых соединений в 4-м квартале сопоставима с объёмом III квартала и составила 204 тыс. штук.Предприятия Российского дивизиона компании отгрузили потребителям 709 тыс. т трубной продукции в IV квартале и 2 млн 815 тыс. т за весь 2017 год. Объем отгрузки Американского дивизиона составил 225 тыс. т в IV квартале, объем отгрузки по итогам 2017 года вырос почти в два раза по сравнению с 2016 годом и составил 800 тыс. т. Объем отгрузки Европейского дивизиона составил 51 тыс. т в IV квартале и 190 тыс. т по итогам 2017 года.«Год для ТМК был благоприятным — компания увеличила отгрузку продукции более чем на 10%. Особенным спросом пользовались трубы OCTG на наших главных рынках — в России и США. Мы считаем, что этот тренд продолжится, и по итогам 2018 года ТМК сможет увеличить отгрузку и улучшить финансовые показатели», — прокомментировал результаты генеральный директор ТМК Александр Ширяев.Также Трубная металлургическая компания представила свой прогноз развития отрасли в 2018 году.«ТМК ожидает, что в текущем году благодаря дальнейшему росту бурения и выросшим ценам на нефть в России сохранится высокий уровень спроса на все виды трубной продукции. Исключением станут ТБД, потребность в которых в России ожидается на уровне 2017 года.В США ТМК ожидает дальнейшего роста потребления OCTG в связи с сохраняющейся высокой буровой активностью и прогнозируемой комфортной для сланцевых производителей ценой на нефть.Компания ожидает, что прогнозируемый рост экономических показателей в Европе поддержит устойчивый спрос на бесшовные трубы промышленного назначения», — говорится в прогнозе.В целом в 2018 году ТМК ожидает увеличения объемов отгрузки в большинстве своих основных товарных сегментов по сравнению с предыдущим годом за счет дальнейшего роста североамериканского рынка при сохранении объемов продаж в России.