Дайджест
В штате Флорида в торговом центре прогремел взрыв
22 январь 2018 (17:46)
У входа в торговый центр в городе Лейк Уэльс в штате Флорида сработало взрывное устройство. Об этом сообщает WFTV 9.
В результате взрыва никто не пострадал.
Рядом с местом взрыва пожарными был обнаружен рюкзак, в котором, предположительно, находилось еще одно самодельное взрывное устройство.
В результате взрыва никто не пострадал.
Рядом с местом взрыва пожарными был обнаружен рюкзак, в котором, предположительно, находилось еще одно самодельное взрывное устройство.
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