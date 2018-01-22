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В штате Флорида в торговом центре прогремел взрыв

У входа в торговый центр в городе Лейк Уэльс в штате Флорида сработало взрывное устройство. Об этом сообщает WFTV 9.



В результате взрыва никто не пострадал.



Рядом с местом взрыва пожарными был обнаружен рюкзак, в котором, предположительно, находилось еще одно самодельное взрывное устройство.

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