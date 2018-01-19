Кризис

Количество страховых компаний в РФ в 2017 году сократилось на 12%

19 январь 2018 (15:10)

Количество страховых компаний в 2017 году сократилось на 12% по отношению к предыдущему году — с 256 до 226, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные ЦБ РФ.

Сокращение страховщиков регулятор объяснил тем, что у 30 компаний в 2017 году были отозваны лицензии после проверки реальности активов.

В ЦБ также обратили внимание на замедление темпов сокращения страховых компаний. Как полагают в Банке России, это свидетельствует о стабилизации всего рынка.

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