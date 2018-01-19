Кризис
Количество страховых компаний в РФ в 2017 году сократилось на 12%
19 январь 2018 (15:10)
Количество страховых компаний в 2017 году сократилось на 12% по отношению к предыдущему году — с 256 до 226, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные ЦБ РФ.
Сокращение страховщиков регулятор объяснил тем, что у 30 компаний в 2017 году были отозваны лицензии после проверки реальности активов.
В ЦБ также обратили внимание на замедление темпов сокращения страховых компаний. Как полагают в Банке России, это свидетельствует о стабилизации всего рынка.
Сокращение страховщиков регулятор объяснил тем, что у 30 компаний в 2017 году были отозваны лицензии после проверки реальности активов.
В ЦБ также обратили внимание на замедление темпов сокращения страховых компаний. Как полагают в Банке России, это свидетельствует о стабилизации всего рынка.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Количество страховых компаний в РФ в 2017 году сократилось на 12%
- ЦБ: До конца года с рынка могут уйти 19 страховых компаний
- ЦБ: До конца года с рынка могут уйти 19 страховых компаний
- Количество страховщиков в РФ с начала года сократилось на 20%
- Центробанк может вынудить уйти с рынка до 130 страховых компаний к концу 2017 года