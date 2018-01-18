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В Швеции возле полицейского участка прогремел взрыв

В шведском городе Мальмё произошел взрыв около полицейского участка, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на полицию.



«Детонация некоего взрывного предмета произошла во дворе близ полицейского участка», — говорится в сообщении.



По словам очевидцев, взрыв был сильным. Пострадавших в результате взрыва нет, отмечается, что несколько автомобилей повреждены, их точное число не известно.



Ранее сообщалось, что в Мальмё подорвали полицейскую машину.

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