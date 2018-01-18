Дайджест
В Швеции возле полицейского участка прогремел взрыв
18 январь 2018 (17:26)
В шведском городе Мальмё произошел взрыв около полицейского участка, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на полицию.
«Детонация некоего взрывного предмета произошла во дворе близ полицейского участка», — говорится в сообщении.
По словам очевидцев, взрыв был сильным. Пострадавших в результате взрыва нет, отмечается, что несколько автомобилей повреждены, их точное число не известно.
Ранее сообщалось, что в Мальмё подорвали полицейскую машину.
«Детонация некоего взрывного предмета произошла во дворе близ полицейского участка», — говорится в сообщении.
По словам очевидцев, взрыв был сильным. Пострадавших в результате взрыва нет, отмечается, что несколько автомобилей повреждены, их точное число не известно.
Ранее сообщалось, что в Мальмё подорвали полицейскую машину.
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