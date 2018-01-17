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В Челябинской области уничтожили более 20 тонн польских яблок

УрБК, Челябинск, 17.01.2018. На полигоне Увельского утильзавода под контролем сотрудников Управления Россельхознадзора по Челябинской области уничтожено более 20 т свежих яблок, ввезенных из Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Подкарантинная продукция, запрещенная к ввозу, выявлена в Брединском районе на ДАПП «Мариинский» (двусторонний пункт пропуска через российско-казахстанскую границу в Челябинской области) в рамках межведомственного взаимодействия Управления Россельхознадзора по Челябинской области с ПУ ФСБ России по Челябинской области. При проверке документов выяснилось, что продукция перевозилась без сопровождения фитосанитарным сертификатом, а при досмотре груза выявлены следы удаления этикеток, а также наличие оставшихся этикеток, указывающих на страну происхождения продукции — Республика Польша.



«Это первая в 2018 году партия запрещенной к ввозу продукции, которая направлялась из Казахстана в Орск. Между тем в 2017 году на территории Челябинской области сотрудниками Управления Россельхознадзора по региону при осуществлении совместных мероприятий с ПУ ФСБ России, ДПС ГИБДД Челябинской области, таможенной службой было задержано и уничтожено более 200 тонн яблок, груш, лимонов», — рассказали в пресс-службе.



Напомним, в России действует запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн. Запрет продлится до 31 декабря 2018 года.

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